La diversidad en los Óscar mejoró tras #OscarsSoWhite, según un estudio

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La proporción de mujeres y miembros de grupos étnicos o raciales minoritarios nominados a los Óscar ha pasado del 8% en el período que va de 2008 a 2015 -año en que se produjo la polémica #OscarsSoWhite- al 17% entre 2015 y 2023, según una investigación de la Universidad del Sur de California.

Titulado “Inclusion Initiative”, el estudio publicado este miércoles por la Escuela de Periodismo Annenberg (USC) concluyó que el porcentaje de mujeres finalistas a alguna de las 19 categorías de los Óscar ascendió del 21 al 27 % de una etapa a otra.

En 2015, se viralizó en redes la etiqueta #OscarsSoWhite, con la que la activista afroamericana April Reign cuestionó a la Academia de Hollywood por su falta de paridad, diversidad e inclusión después de que solo hubiera hombres blancos nominados a las cuatro categorías principales de aquella edición.

“Inclusion Initiative” forma parte de una investigación más amplia con la que la USC ha examinado los 13.253 profesionales que han optado a la estatuilla dorada desde 1929 en función de su género, raza o etnia.

A lo largo de estos 95 años, de acuerdo al estudio, solo ha habido un 17 % de mujeres candidatas al Óscar, mientras que grupos étnicos como los latinos o los afroamericanos, que representan aproximadamente el 19 % y el 13 % de los habitantes de EE.UU. respectivamente, aún cuentan con un papel residual.

La investigación muestra que los hispanos ganadores de un Óscar suponen un 2 % del total de galardonados desde 1929 y que el total de nominados de este grupo solo representa el 1,7 % del registro histórico de finalistas.

Los cineastas mexicanos Alejandro Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro suman el 17 % de todas las victorias hispanas en los Óscar.

Asimismo, 19 hombres o mujeres indígenas (0,14 % del total) consiguieron ser nominados en estos 95 años y solo 3 de ellos fueron premiados.

En cuanto a los afroamericanos, repiten la misma proporción de ganadores que los latinos desde 1929, el 2 %, y el porcentaje histórico de nominados solo es del 1,9 %.

Por su parte, los profesionales de cine asiáticos constituyen el 2 % de todos los nominados y el 1,7% de los ganadores gracias al impulso obtenido este año de la mano de la película “Everything Everywhere All At Once”.

Los resultados arrojados reflejan que la Academia de Hollywood aún está muy lejos de la paridad y ninguna estadística se acerca a una representación equiparable a la demografía estadounidense.