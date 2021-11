La economía mexicana padece una inflación desatada y el peso en horas bajas

Ciudad de México, (EFE).- El aumento de la tasa de inflación interanual en México, de la que hoy se supo que en la primera quincena de noviembre llegó al 7,05 % y a su nivel más alto en 20 años, agrava la situación de la economía mexicana, afectada también por la depreciación del peso y por los inesperados cambios en la sucesión del Banco de México.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este miércoles de que en la primera quincena de noviembre este indicador subió el 0,69 % respecto a la quincena inmediata anterior, con lo que la tasa interanual se situó en el 7,05 %.

La misma fuente indicó que, en igual periodo de 2020, las variaciones fueron del 0,04 % quincenal y del 3,43 % anual.

“La inflación anual de los precios al consumidor siguió ascendiendo en la primera quincena de noviembre. La general alcanzó 7,05 % año contra año, la mayor tasa registrada desde abril 2001”, dijo en Twitter el presidente del Inegi, Julio A. Santaella.

Entre los productos que más han repuntado a nivel anual, sobresalen los precios de los agropecuarios con un 12,37 %, mientras que las tarifas energéticas se han elevado un 11,15 %.

El indicador es preocupante porque supera de largo la meta del 3 % de inflación anual establecida por el Banco de México (Banxico).

No obstante, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiso quitarle importancia este miércoles en su rueda de prensa desde Palacio Nacional: “Es un fenómeno mundial, hay una crisis, ahora sí que pospandemia, que se está manifestando en todos los países. Nosotros tenemos una inflación igual a la de Estados Unidos”.

Además, consideró que esta subida se debe al incremento de materias primas como los alimentos o el acero, y aseguró que su propuesta de reforma constitucional en el sector eléctrico busca, precisamente, evitar el alza de precios.

Pese a la relativa calma presidencial, la situación atenaza un país con un desplome del producto interno bruto (PIB) del 8,2 % en 2020 y un 43,9 % de la población en situación de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Y además, aunque se mantiene una previsión de crecimiento de la nación para el 6 % este 2021, en el tercer trimestre del presente año hubo una caída del 0,2 % frente a los tres trimestres anteriores.

La directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, explicó a Efe que la inflación podría todavía cerrar el año más elevada, hasta el 7,20 %.

“Para el 2022 se espera continúen las presiones inflacionarias. Es posible que hacia el último trimestre la inflación ceda y se ubique entre 4 % y 5 %, si la pandemia deja de ser un problema para la economía global”, agregó.

Aunque el BBVA fue un poco más optimista, y en conferencia de prensa, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, advirtió que pese a que la inflación puede cerrar el año hasta en un 7,3 % interanual, no está “descontrolada” y empezará a bajar a mediados de 2022.

LA DEPRECIACIÓN DEL PESO Y BANXICO

En este contexto, la devaluación del peso mexicano en las últimas semanas también es un indicador que preocupa.

Al comienzo de la sesión de este miércoles se depreció un 1,69 % y se situó en las 21,58 pesos por dólar estadounidense, sumando en cinco sesiones una caída del 4,43 % frente al billete verde.

Siller atribuyó la devaluación a varios factores como la fortaleza del dólar ante una posible mayor rigidez de la Reserva Federal (Fed) y también a la inesperada postulación de Victoria Rodríguez, actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, para gobernadora del Banco de México.

La decisión tomó por sorpresa porque este martes se dio a conocer que al antiguo ministro de Hacienda, Arturo Herrera, se le había retirado la candidatura para gobernar el banco central, sin que se conozcan los motivos de fondo.

“En efecto, no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México, voy a enviar en esta semana la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda”, declaró López Obrador en su rueda de prensa matutina, señalando la importancia de que una mujer encabece este órgano.

“Lo que está pasando con el tipo de cambio en estas últimas 48 horas se explica principalmente por las decisiones, que parecieran un poco erráticas del presidente, para dar certidumbre a los mercados financieros sobre la continuidad de una política monetaria independiente y comprometida con la estabilidad del nivel de precios”, subrayó para Efe Adriana García, coordinadora de análisis económico de la iniciativa México ¿Cómo vamos?.