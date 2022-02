La EPA y la Asociación Americana del Pulmón anuncian un plan contra el radón

Washington, (EFE).- La Agencia de Protección Medioambiental (EPA, en inglés), junto con otros socios como la Asociación Americana del Pulmón, han lanzado un nuevo Plan Nacional de Acción de cinco años contra el gas radón, que es una de las principales causas de cáncer en Estados Unidos.

El objetivo del plan es encontrar, reparar y acabar con el radón en ocho millones de edificaciones de EE.UU. para 2025, con lo que se espera prevenir una media de 3.500 muertes por cáncer de pulmón al año, explicó en un comunicado conjunto la EPA y la Asociación Americana del Pulmón, que trabajaron con otras once organizaciones en esta iniciativa.

El radón es un gas de origen natural procedente de la desintegración radiactiva del uranio presente en rocas y suelo. No tiene olor, ni sabor, ni color, de forma que muchos estadounidenses no saben que están viviendo con ese gas en sus hogares, escuelas o en otras instalaciones.

El radón puede entrar a un edificio mediante las grietas en las paredes, el suelo del sótano, los cimientos y otras aberturas.

Solo puede detectarse mediante unas pruebas específicas, por lo que la Asociación Americana del Pulmón recomienda dichas pruebas a los propietarios de hogares, quienes viven de alquiler, aquellos que gestionan los edificios e incluso los administradores escolares.

La presencia del radón afecta especialmente a aquellos hogares encabezados por personas de bajos ingresos o de grupos raciales y étnicos que sufren discriminación, ya que son menos propensos que otros a realizar las pruebas de radón, dijo Katherine Pruitt, directora nacional sénior de políticas de la Asociación del Pulmón, según recoge el comunicado.

Pruitt, que también es coordinadora del Consejo de Líderes del Plan Nacional de Acción contra el Radón, destacó que existen pruebas para detectar el radón que son “sencillas” y “económicas”.

Por su parte, el administrador de la EPA, Michael S. Regan, avisó de que la exposición al radón es una “amenaza constante a la salud pública”, ya que causa miles de muertes relacionadas con el cáncer de pulmón todos los años.

Según la EPA y la Asociación Americana del Pulmón, existen niveles elevados de radón en más de uno de cada quince hogares en Estados Unidos.