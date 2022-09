La española Ana Torroja se presentará en concierto en Miami el 15 de octubre

Miami, (EFE).- La española Ana Torroja, que fuera vocalista del grupo Mecano, se presentará en el escenario del Miramar Cultural Center de la ciudad de Miami (EE.UU.) en un único concierto el próximo sábado 15 de octubre.

La organización del evento informó a través de un comunicado que la artista española interpretará en el concierto de Miami éxitos de su época de Mecano, con la que vendió más de 25 millones de discos hasta la fecha, entre ellos canciones como “Hoy no me puedo levantar”, “Hijo de la Luna” o “Mujer contra mujer”.

Torroja interpretará además una selección de sus éxitos en solitario que incluyen las canciones “Hora y Cuarto”, “A Contratiempo”, “Ya no te quiero” y “Sonrisa”.

El concierto tendrá también hueco para sencillos más recientes como “Cuando te me bailas” o “Mil Razones”, dentro de una actuación que recogerá éxitos de cuatro décadas.

El concierto de Miami llega tras su gira de verano por la geografía española.

Torroja ha lanzado durante su carrera en solitario seis álbumes, incluido su proyecto más reciente “Mil razones”, y ha obtenido múltiples nominaciones a los Premios Grammy Latinos, incluida una nominación en la categoría “Mejor Álbum Doble” en el año 2000 y “Mejor Álbum Pop Femenino” en 2003.