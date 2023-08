La estrella de los Denver Nuggets Jamal Murray se perderá el mundial de baloncesto

Toronto (Canadá), (EFE).- Jamal Murray, estrella de los Denver Nuggets, anunció este miércoles que no participará con la selección canadiense en la Copa del Mundo de la FIBA, que se disputará del 25 de agosto al 10 de septiembre, por no estar físicamente preparado para la competición.

El actual campeón de la NBA explicó en un comunicado que “tras consultar con el personal médico y el equipo, es evidente que es necesaria una recuperación adicional” por lo que ha tomado “la difícil decisión de no participar en el torneo”.

“Mi sueño es representar a Canadá en los Juegos Olímpicos y apoyaré al equipo en todo momento para perseguir este objetivo”, añadió el escolta de los Nuggets.

La baja de Murray priva a Jordi Fernández, el técnico español que dirige a la selección canadiense, de una de sus principales bazas para el Mundial de baloncesto que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia.

En el Mundial, Canadá, clasificada en el puesto número 15 de la FIBA, está incluida en el Grupo H junto con Letonia, Líbano y Francia.

Fernández, que fue nombrado seleccionador de Canadá el pasado 28 de junio, si contará con varios jugadores de la NBA, entre ellos Dillon Brooks, Shai Gilgeous-Alexander, Dwight Powell o Kelly Olynyk.

Murray no viajó con la selección canadiense a Europa para participar en una serie de partidos amistosos en preparación para el Mundial.

El pasado domingo, el equipo canadiense se hizo en Hamburgo (Alemania) con la DBB Super Cup al ganar a la selección alemana por 112-113.

Ahora, la selección canadiense se desplazará a Granada (España) para disputar los días 17 y 18 de agosto partidos amistosos contra España y la República Dominicana.