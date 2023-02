La Euroliga desde dentro de la pista

Barcelona, (EFE).- La Euroliga hizo una prueba piloto de su realidad virtual en el último Real Madrid-Barcelona. La experiencia fue satisfactoria. Así, según pudo saber EFE, la competición ofrecerá esta manera inmersiva de vivir la competición en, por lo menos, nueve partidos más antes de la Final Four, que se podrá ver completa con esta tecnología.

“La experiencia de la plataforma va más allá de ofrecer una visión de 180 o 360 grados. Permite que el usuario sea el director del partido y pueda elegir la cámara que desee entre las perimetrales y las tradicionales. El usuario puede ser el realizador del partido desde su propia casa”, explica a esta agencia Alex Ferrer, director de márketing de la Euroliga.

La tecnología ha sido desarrollada por YBVR, una empresa con sedes en Silicon Valley y Madrid. Según los datos obtenidos por la Euroliga, los usuarios que vieron el ‘clásico’ el 26 de enero con las gafas de realidad virtual lo hicieron una media de tiempo de más de 60 minutos.

“Una de nuestras principales preocupaciones era que pudiera cansar ver un partido entero en 360 grados. Así que lograr una media de más de 60 minutos es un dato prometedor de cara al futuro”, considera Ferrer.

A largo plazo, el objetivo de la Euroliga es convertir esta tecnología en una fuente de ingresos.

Pero, primero, es consciente de que hay que dar otros pasos. “La prioridad ahora mismo es la experiencia de usuario, probar nuevas tecnologías. La limitación que tenemos es el ‘hardware’, que no está suficientemente extendido como para crear una fuente de ingresos sólida”, explica.

Generalmente, se asocia la realidad virtual con las gafas de realidad virtual. Y, sin duda, este dispositivo es la mejor manera de disfrutar de esta experiencia desde casa. Pero la Euroliga también ofrece la posibilidad de presenciar el partido con realidad virtual mediante aplicaciones móviles y de ordenador.

“No todo el mundo tiene gafas de realidad virtual”, admite Ferrer. “Pero se prevé que en los próximos años se dupliquen los dispositivos que hay en el mercado. En Estados Unidos está más avanzado que en Europa”, añade.

El propósito de la Euroliga, según su director de márketing, es “estar en la cresta de la ola” cuando el momento “sea lo suficientemente maduro como para poder monetizar esta tecnología mediante la suscripción de los usuarios”.

Y Ferrer sentencia: “A largo plazo seguro que todos los partidos de la Euroliga se podrán ver con esta tecnología. La duda es cómo de rápido evolucionará el mercado. La aceptación mejorará a medida que las gafas sean más asequibles y menos engorrosas. La clave será encontrar el modelo de negocio idóneo. Evidentemente, ahora es una tecnología cara”.

En Europa, la realidad virtual de la Euroliga se ofrece a los suscriptores de EuroleagueTV. En cambio, en Estados Unidos se debe acceder con la aplicación XTADIUM que ha lanzado YBVR en colaboración con Meta.

“XTADIUM lleva la experiencia más allá”, asegura Ferrer. “Te permite crear un avatar y poder compartir la experiencia con usuarios de otras partes del mundo en tiempo real. La experiencia de realidad virtual hasta ahora siempre ha sido muy solitaria. Y, al final, el deporte también es compartir experiencias”, considera.

La primera vez que hablaron la Euroliga y el fundador de YBVR, el español Héctor Prieto, fue a principios de 2020, justo antes del inicio de la pandemia del coronavirus. YBVR fue uno de los finalistas del programa de innovación FanXP de la Euroliga.

“Allí Héctor nos presentó la tecnología. Él ya había hecho algunas pruebas privadas en competiciones deportivas. No era una experiencia clásica de realidad virtual, tecnológicamente era mucho más avanzada que cualquier otra”, explica Ferrer. “La señal es de muy alta calidad.

El ‘streaming’ se adapta al punto donde está mirando la persona”, añade.

Entonces decidieron hacer una prueba, pero la pandemia lo paralizó todo. También la Euroliga, que decidió cancelar lo que quedaba de su temporada. De todas maneras, precisamente la pandemia incentivó que se desarrollara más rápidamente la relación entre la competición e YBVR.

La siguiente Final Four, la de 2021, fue a puerta cerrada en Colonia. “Fue una oportunidad perfecta para probar la tecnología porque, sin la posibilidad de que hubiesen espectadores presenciales, aportaba mucho valor la realidad virtual”, explica el director de márketing de la Euroliga.

Quedaron muy contentos con la experiencia y lo volvieron a probar en la Final Four del 2022, celebrada en Belgrado. Lo hicieron dentro del programa de innovación que la Euroliga tiene con uno de sus patrocinadores, Turkish Airlines. En esas pruebas, descubrieron que los usuarios que optaron por la realidad virtual pertenecían a franjas de edad más jóvenes que la media del consumidor de la competición.

“A partir de entonces, estuvimos dándole vueltas a cómo llevarlo a otro nivel”, expone Ferrer.

El resultado fue lo que se pudo ver en el último Real Madrid-Barcelona de Euroliga. Un gran paso en el baloncesto europeo para una realidad virtual que pretende convertirse en habitual.

Sergi Escudero