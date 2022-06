La ex Miss Universo Zuleyka Rivera conducirá Premios Tu Música Urbano

San Juan, (EFE).- Zuleyka Rivera, Miss Universo 2006; el actor mexicano Omar Chaparro y la colombiana Carmen Villalobos serán los conductores de la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano 2022 a celebrarse el 23 de junio en Puerto Rico.

Así lo informaron en un comunicado de prensa organizadores del evento, que se llevará a cabo por tercera ocasión en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot en San Juan.

Rivera, Chaparro y Villalobos serán acompañados por otros artistas que presentarán algunos de los premios, entre ellos, Pedro Capó, Dalex, El Alfa, DJ Luian, Adamari López, Alicia Machado, Alix Aspe, Andrea Meza, Carlos Adyan, Chesca, Frederik Oldenburg, Mariah Angeliq, Mariana Seoane y Ninel Conde.

Rivera es actriz, cantante, modelo, presentadora de televisión y bailarina puertorriqueña.

Debutó como actriz en “Dame chocolate” de Telemundo en el 2007 y desde ahí ha trabajado en las telenovelas “Alguien te mira” (2010), “Aurora” (2010-2011), “Rosario” (2013), “Cosita linda” (2014) y “El dragón “(2019).

En la pantalla grande participó en las cintas “Qué despelote” (2010) y “Runner runner” (2013).

Chaparro, por su parte, es un reconocido y talentoso actor mexicano de cine y televisión.

En la pantalla chica ha trabajado en producciones como “¿Quién es la máscara” de Televisa, y el programa de Netflix “Nailed it! México”, mientras que en cine ha actuado en filmes como “Pokemon, Detective Pikachu”, “Stuck”, “Show Dogs”, “Compadres” y “Como caído del cielo”.

Villalobos, mientras tanto, regresará a conducir la premiación por tercera ocasión.

La actriz colombiana dio el salto a la proyección internacional en 2008 con su primer papel protagónico en la serie “Sin senos no hay paraíso” de Telemundo.

Ha participado en más de 10 producciones entre novelas y series, como “Niños ricos, pobres padres”, “Mi corazón insiste”, “Made In Cartagena” y las primeras tres temporadas de la súper serie “El señor de los cielos”.

Actualmente participa en las grabaciones de “Hasta que la plata nos separe”, actualmente al aire en Telemundo, donde interpreta a la protagonista Alejandra Maldonado, participando por primera vez en una serie con toques de comedia.

La ceremonia de premiación será precedida por el especial “La Alfombra de Premios Tu Música Urbano” por Telemundo y “El PreShow” a través de las plataformas digitales.

La alfombra roja será conducido por diversos presentadores de programas de televisión de Telemundo, entre ellos, Seonane, Jorge Bernal, Gil Marie López, Rodner Figueroa, Aspe y Carlos Adyan, mientras que el “El Preshow” será conducido por Meza.

La tercera edición de los Premios Tu Música Urbano contará con actuaciones musicales de Farruko, Nio García, Zion & Lennox, Lunay, Miky Woodz, Casper Mágico, Feid, Ivy Queen, Jay Wheeler, Lenny Tavárez, Sech, Víctor Manuelle, Manuel Turizo, entre otros.

Los Premios Tu Música Urbano es la única premiación que reconoce lo mejor de la música urbana latina en el mundo.