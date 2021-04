La expropiación de tierras para construir el muro de Trump prosigue con Biden

(EFE).- A pesar de las promesas de campaña del presidente, Joe Biden, de no construir ni un pie más del muro fronterizo de su predecesor, Donald Trump, la expropiación de propiedades en Texas continua ahora bajo la nueva administración, se informó este miércoles.

Un juez federal en McAllen (Texas) emitió una orden judicial el martes concediendo la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de hacerse con las tierras de la familia Cavazos para construir el muro fronterizo, denunció en un comunicado de prensa el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP).

El pasado 20 de enero y como una de sus primeras medidas, Biden ordenó la suspensión temporal de la construcción del muro fronterizo por un periodo de 60 días para analizar el futuro de este proyecto, incluyendo la necesidad la expropiación de propiedades que iniciaron bajo la pasada administración del presidente Trump.

La orden judicial llega 23 días después que se cumpliera el plazo para que la administración Biden debiera de haber tomado una decisión sobre el futuro del muro fronterizo.

“Estamos completamente devastados. Pensamos que el presidente Biden nos protegería. Ahora hemos perdido nuestra tierra. Ni siquiera sabemos qué viene después”, dijo Baudilla Cavazos en el mismo comunicado.

La propiedad de la familia Cavazos es solo uno de los 140 casos activos de expropiación de tierras que continúan activos bajo la administración Biden.

De acuerdo al TCRP, quien representa legalmente a gran parte de las familias afectadas, por lo menos 114 de estos casos han progresado desde que se cumplió la fecha de 60 días establecida por la Administración Biden para definir el futuro del muro fronterizo.

En una reciente entrevista con Efe, Reynaldo Anzaldua, quien ha acompañado a sus primos Baudilia y José Alfredo Cavazos en su batalla legal por defender su predio junto al río Grande, dijo que el muro de Trump representa para su familia un “símbolo de odio y racismo”.

“No queremos que se construya ni un pie más del muro y que las propiedades que el Gobierno confiscó sean devueltas a sus dueños”, dijo la pasada semana Anzaldua.

A pesar de que Biden suspendió temporalmente la construcción del muro, los abogados del Departamento de Justicia continúan tomando posesión de las tierras a través de demandas en contra de familias en Texas.

“Ayer fuimos testigos de una traición al compromiso de la Administración Biden de poner fin a la construcción del muro fronterizo. En la corte federal, la pausa del presidente sobre la construcción del muro no tiene sentido sin una acción inmediata del Departamento de Justicia para desestimar estos casos”, dijo Ricky Garza, abogado con TCRP.

El Gobierno Biden se ha retirado o ha pedido que se desestimen casos en materia migratoria iniciados por la administración anterior, pero en este caso no ha seguido esa táctica y los procesos todavía continúan y en el caso de la familia Cavazos ha supuesto perder parte de sus tierras.

