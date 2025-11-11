La familia de una guatemalteca baleada al equivocarse de casa para limpiar exige justicia

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La familia de una inmigrante guatemalteca asesinada a tiros frente a una vivienda en Indiana, después de llegar por error a la dirección equivocada de un domicilio que debía limpiar, exige justicia y la detención del sospechoso responsable del disparo.

María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, fue baleada el miércoles en Whitestown, una ciudad al noroeste de Indianapolis (Indiana), donde trabajaba regularmente limpiando casas.

La mujer y su esposo, Mauricio Velásquez, trabajaban para una empresa de limpieza que les dio la dirección equivocada de una casa que debían asear.

Ella se aproximó a la puerta y fue baleada por un hombre que, según la investigación inicial, dijo sentirse amenazado por la presencia de la mujer.

La Policía acudió a la vivienda en la urbanización Heritage tras recibir una llamada por un posible allanamiento de morada. Cuando llegaron, los agentes encontraron a la guatemalteca muerta en el porche de la casa.

Las autoridades no han revelado la identidad del hombre.

La familia de Ríos Pérez ha exigido justicia por la muerte de la mujer, que no había ingresado a la casa.

Velásquez dijo a la televisora WCNC que sostuvo el cuerpo sin vida y ensangrentado de su esposa mientras llegaba la policía. “Pido justicia porque la persona que hizo eso no creo que esté bien de la cabeza”, subrayó el inmigrante entre lágrimas.

La familia había emigrado hacía tres años a Estados Unidos. Ríos Pérez deja huérfanos a sus cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 11 meses y los 17 años.

“No es posible que él esté libre mientras los niños sufren por su madre”, dijo Velázquez a la televisora.

Una cuenta de GoFundMe para recaudar fondos para enviar el cuerpo a Guatemala, describe a Ríos Pérez como un ejemplo de bondad, humildad y fortaleza.

“Trabajó incansablemente para mantener a sus seres queridos, a menudo aceptando trabajos adicionales para brindarles una mejor vida a sus hijos”, dice la solicitud de apoyo.

La Policía ha dicho que entregará más información sobre el caso la próxima semana.