La Fed de EEUU incrementa los tipos 0,25 puntos y no descarta nuevas subidas

Washington,(EFE).- La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos decidió este miércoles subir nuevamente los tipos de interés, esta vez un cuarto de punto, y no estudia por el momento realizar una pausa en las subidas, pese a las caídas bancarias de las últimas semanas en Estados Unidos.

“La decisión de una pausa no ha sido tomada hoy”, apuntó el presidente del regulador, Jerome Powell en una rueda de prensa posterior a conocerse esta nueva alza, la décima desde marzo de 2022.

Powell rechazó así las afirmaciones de los economistas que pronosticaban que esta podría ser la última subida por la inestabilidad financiera, tras el colapso que han sufrido varias entidades en las últimas semanas y que se atribuye, en parte, a las subidas de tipos.

Aun así, explicó, en el comunicado publicado hoy por el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, en inglés) se ha eliminado la frase de “algunos aumentos de política adicionales podrían ser apropiados”, que aparecía en anteriores comunicados.

El límite de las subidas de interés dependerá de los datos económicos de las próximas semanas y se realizará una “evaluación continua” que se hará “reunión por reunión”, explicó Powell. La próxima reunión del FOMC tendrá lugar el 15 y 16 de junio.

“El Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, los rezagos con los que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación y la evolución económica y financiera”, detalló el presidente de banco central.

Powell reconoció que “es probable que la economía enfrente más vientos en contra debido a condiciones crediticias más estrictas” y que “el alcance de estos efectos sigue siendo incierto”.

“A la luz de estos vientos en contra inciertos, nuestras acciones dependerán de cómo se desarrollen los acontecimientos”, afirmó Powell tras conocerse la décima subida desde marzo de 2022, que sitúa a los tipos en una horquilla entre el 5 y el 5,25 %.

LOS BANCOS, LA CLAVE

Powell comenzó su intervención asegurando que confía en la fortaleza del sistema bancario. “Las condiciones en ese sector han mejorado ampliamente desde principios de marzo, y el sistema bancario de Estados Unidos es sólido y resistente”, dijo.

En su anterior reunión, el mes pasado, los miembros del Comité decidieron subir solo un cuarto de punto los tipos, ante la incertidumbre desatada por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank y el rescate del First Republic Bank.

Aunque las causas de la quiebra son extensas, la investigación sobre lo sucedido apunta a que su situación financiera empeoró por la política monetaria del organismo.

Los principales responsables económicos del país, Powell incluido, han insistido en las últimas semanas que la situación no desembocará en una crisis financiera, pero los mercados volvieron a tambalearse la semana pasada ante las fuertes caídas bursátiles del banco First Republic.

Nuevamente la crisis logró contenerse después de que el banco estadounidense JPMorgan Chase anunciara la compra de la entidad, pero nada asegura que no lleguen nuevos episodios críticos en el sector bancario.

LA INFLACIÓN CONTINÚA ALTA

Para Powell, aunque “la inflación se ha moderado un poco desde mediados del año pasado”, continúa siendo alta y se cree que “tiene un largo camino por recorrer” hasta el 2 % deseado.

Según los últimos datos de este indicador, la tasa interanual siguió bajando en marzo, por noveno mes consecutivo, y se situó en el 5 %, un punto por debajo de la de febrero, la caída más fuerte desde que el indicador comenzó a disminuir en julio de 2022.

Powell destacó la fortaleza del mercado laboral y aseguró que “es posible que podamos seguir teniendo un enfriamiento en el mercado laboral sin tener grandes aumentos en el desempleo”.

“Hemos encontrado que las herramientas de política monetaria y las herramientas de estabilidad financiera no están en conflicto” y “ambas están trabajando bien juntas”, remarcó.

“Hemos utilizado nuestras herramientas de estabilidad financiera para apoyar a los bancos a través de nuestras líneas de crédito -agregó-. Y, al mismo tiempo, hemos podido utilizar nuestras herramientas de política monetaria para fomentar el máximo empleo y la estabilidad de precios”.

Tras conocerse la decisión de la Fed, el índice Dow Jones cerró en rojo y bajó este miércoles el 0,80 %.