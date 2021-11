La Fed inicia la retirada gradual del estímulo lanzado para frenar la crisis

Washington, (EFE).- La Reserva Federal (Fed) de EE.UU. comenzará este mes a desmontar el extraordinario estímulo monetario desplegado para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia, con la reducción progresiva de su multimillonario programa de compra mensual de bonos.

Así lo indicó este miércoles su presidente, Jerome Powell, en rueda de prensa tras el comunicado de política monetaria del organismo que dejó sin cambios los tipos de interés en el rango de entre 0% y 0,25% y anunció el inicio de la rebaja del programa de compra de bonos en 15.000 millones de dólares al mes.

Powell justificó la decisión por el “fortalecimiento” y la “sustancial” mejoría de la economía registrada en los últimos meses.

Con esta decisión, tomada de manera unánime, el volumen de compras mensuales de bonos, actualmente en 120.000 millones de dólares se iría reduciendo progresivamente cada mes en 15.000 millones con el objetivo de acabar completamente con el programa a mediados de 2022.

La Fed precisa que está “preparada para ajustar” este ritmo de reducción en las compras “si lo exigen los cambios en las perspectivas económicas”.

PACIENCIA CON LOS TIPOS DE INTERÉS

Rechazó, sin embargo, que el banco central esté contemplando una subida de tipos de interés desde el rango de 0 %, donde se encuentran desde marzo de 2020.

“Podemos ser pacientes respecto a los tipos de interés. Esta no era la reunión para discutir sobre eso”, sostuvo Powell ante los periodistas.

En este sentido, señaló que aún es necesario ver mayores progresos, especialmente en el mercado laboral, donde todavía persisten problemas asociados a la pandemia de covid-19.

En septiembre, la tasa de desempleo en EE.UU. se ubicó en el 4,8%, la más baja desde el inicio de la crisis provocada por la pandemia, pero la creación de empleo es mucho más lenta de lo esperada por el Gobierno estadounidense.

Los analistas apuntaron que con el inicio de la reducción del programa de compra de bonos la atención se centrará ahora en cuándo subirá el precio del dinero la Fed.

Según David Kelly, jefe de estrategia global del banco de inversión J.P. Morgan, no se prevé un aumento de tipos de interés “en julio o septiembre” de 2022, algo que consideró se retrasaría hasta finales del próximo año.

“Lo que creo que están tratando de hacer es marcar un espacio entre lo que han hecho ahora al anunciar el fin del programa (de compra de deuda) y cuándo van a empezar a subir los tipos, porque siempre han dicho que son dos cosas diferentes”, afirmó en declaraciones a la cadena CNBC.

LA INFLACIÓN NO REMITE

Sobre la inflación, que cerró septiembre con una tasa interanual del 5,4%, la mayor en 13 años en el país, el banco central estadounidense reconoció que es “elevada”.

Pese a conceder que es más persistente de lo anticipado unos meses atrás, Powell recalcó que sigue creyendo que obedece a factores que son “transitorios”, como los problemas en las cadenas de suministro globales y la “fuerte demanda”.

“Sigue siendo el caso que los motores de la mayor inflación han estado predominantemente conectados con las alteraciones causadas por la pandemia”, afirmó el presidente de la Fed, al destacar que no ve presiones inflacionarias sobre los salarios.

Por ello, estimó que el alza de precios comenzará “a moderarse en el segundo o el tercer trimestre de 2022”.

Hace una semana, la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, se expresó en la misma línea al asegurar que no cree que se vaya “a perder el control” de la inflación en el país, aunque reconoció que espera que los precios se mantengan elevados hasta la mitad de 2022.

En septiembre, la Fed rebajó sus previsiones de crecimiento económico hasta el 5,9 % este año, frente al 7 % estimado hace tres meses; mientras que elevó levemente las de inflación del 3,4 % al 4,2 % para final de 2021.