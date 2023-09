La Fed mantiene los tipos y queda a la espera de nuevos datos antes de decidir subirlos

Washington, (EFE).- La Reserva Federal (Fed) estadounidense apostó este miércoles por mantener los tipos de interés en la horquilla actual del 5,25 % y 5,5 % y, tal y como se preveía, dijo quedarse a la espera de nuevos datos macroeconómicos antes de decidir eventuales incrementos antes de final de año.

El presidente del banco central, Jerome Powell, no se desvió de la postura expresada hasta ahora: la política monetaria se ajustará según corresponda en función de si surgen riesgos que puedan impedir el objetivo de colocar la inflación en el 2 %.

“Realmente queremos ver evidencia convincente de que hemos alcanzado el nivel apropiado (de subidas). (…) Hemos visto avances y lo agradecemos. Pero, ya saben, necesitamos ver más avances antes de estar dispuestos a concluir las subidas”, dijo en una conferencia de prensa.

Minutos antes, el Comité Federal de Mercado abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), el órgano de la Fed encargado de decidir si se suben o no los tipos, había anunciado que los mantiene en la tasa actual.

En todas sus reuniones desde que comenzó la racha de subidas en marzo de 2022, los integrantes del FOMC han decidido subirlos, salvo el pasado junio, cuando acordaron una pausa. En julio, sin embargo, volvieron a aumentarlos.

Ahora, pese al mensaje de Powell de decidir de reunión en reunión en función de los datos, sí es cierto que las proyecciones de la Reserva Federal, publicadas también hoy, hacen esperar otra subida de tipos antes de final de año.

La mediana de los 19 pronósticos de los miembros del FOCM sitúan la “política monetaria apropiada” en el 5,6 %. Esta cifra refleja que la mayoría de sus integrantes cree que habrá un incremento adicional antes de que acabe diciembre, lo que no significa forzosamente que lo vaya a haber.

Las próximas reuniones de la Fed al respecto tendrán lugar el 31 de octubre y 1 de noviembre y el 12 y 13 de diciembre.

“Seguiremos tomando nuestras decisiones según la totalidad de la información entrante y sus implicaciones para las perspectivas de la actividad económica y la inflación. (…) Restaurar la estabilidad de los precios es esencial para sentar las bases para lograr el máximo empleo y precios estables a largo plazo”, recalcó Powell.

Tras una racha de más de un año de bajadas desde el pico del 9,1 % alcanzado en junio de 2022, los precios registraron una subida de cinco décimas en agosto, hasta el 3,7 %, el segundo alza consecutivo.

Los miembros del FOMC calculan que la inflación cerrará el año en el 3,3 %, una décima más que lo pronosticado en junio, mientras que en 2024 caerá hasta el 2,5 %. Sus cálculos elevaron además el crecimiento bruto del país hasta el 2,1 %, frente al 1 % anticipado hace tres meses.

Powell justificó su cautela en el impacto de sus decisiones: “Entendemos que nuestras acciones afectan a comunidades, familias y negocios a lo largo del país. Todo lo que hacemos es en servicio de nuestra misión pública. Haremos todo lo que podamos para alcanzar los objetivos de máximo empleo y estabilidad de precios”, dijo.

El presidente de la Fed confió en que la disminución de la inflación se obtenga sin provocar una recesión.

“Siempre he sostenido que un aterrizaje suave es posible, que realmente existe un camino hacia ese aterrizaje suave. También es factible que dicho camino pueda estrecharse o ensancharse. En última instancia, aparentemente, esta determinación podría ser influenciada por factores que están fuera de nuestro control”, recalcó.

Esa opinión no es aislada. Gina Bolvin, presidenta de la consultora Bolvin Wealth Management Group, subrayó este lunes que se está “lejos” de la recesión anticipada por muchos y “más cerca” de ese aterrizaje suave.

No obstante, para el presidente y director ejecutivo de Ally Invest Securities, Frank Lietke, llevarían a la Fed a subir las tasas nuevamente de cara al próximo año “una economía resistente y un alto gasto de los consumidores durante los próximos meses”.

El desempleo es otro dato clave que se baraja en esas decisiones. Los últimos datos reflejan que la creación de puestos en los últimos meses se ha ralentizado y que en agosto se crearon solo 187.000, por debajo de la media de 271.000 de los últimos doce meses.