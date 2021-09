La Fed ve noviembre como posible inicio de la retirada de estímulos

Washington, (EFE News).- El inicio de la retirada del estímulo monetario en EE.UU. podría comenzar en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), prevista para el 2 y 3 de noviembre, mediante la reducción en el volumen de compra mensual de bonos.

Así lo indicó el banco central estadounidense este miércoles al término de su reunión de política monetaria de dos días en la que mantuvo sin cambios los tipos de interés de referencia entre el 0 % y el 0,25 %.

“Se podrían dar las condiciones” para el inicio de la disminución en el multimillonario programa mensual de compra de bonos de 120.000 millones de dólares en “la próxima reunión”, indicó el presidente de la Fed, Jerome Powell, en rueda de prensa.

Recalcó, no obstante, que la reducción se produciría de manera “gradual”.

“Estimamos que, de continuar así, la compra de activos finalizaría a mitad del próximo año”, informó.

De este modo, Powell fue más preciso que el comunicado de política monetaria del banco central que señala que “si el progreso (económico) continúa de manera general como se espera, el comité juzga que una moderación en el ritmo en la compra de bonos podría estar pronto justificada”.

LOS TIPOS DE INTERÉS, SIN CAMBIOS

La Fed rebajó los tipos de interés en el rango cercano a cero y lanzó el multimillonario programa de compras de bonos en de 2020 para ayudar a la economía tras la llegada de la pandemia al país, medidas que mantiene desde entonces.

Powell advirtió de que los tipos de interés no están vinculados “directamente” a la reducción en la compra de bonos, y remarcó que dado que la recuperación “aún está en marcha” no se espera modificarlos a corto plazo.

Los pronósticos -indicativos pero no vinculantes- de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, en inglés), que dirige la política monetaria, señalan como pronto a finales de 2022 para la primera subida de tipos de interés en EEUU.

Sin embargo, Powell avisó de que, pese a la mejoría, “nadie sabe cómo va a estar la economía dentro de un año”.

Para Seema Shah, estratega principal de la firma Principal Global Investors, el mensaje de la Fed es deliberadamente “vago” puesto que “los mercados ya han asumido la reducción en la compra de bonos y han pasado su atención a la fecha de una eventual subida de tipos”, según indicó en la cadena CNBC.

REBAJA PREVISIONES DE CRECIMIENTO Y ELEVA LAS DE INFLACIÓN

Por otro lado, la Fed rebajó sus previsiones de crecimiento económico hasta el 5,9 % este año, frente al 7 % estimado hace tres meses; mientras que elevó levemente las de inflación del 3,4 % al 4,2 % para final de año.

La inflación es ahora uno de los principales motivos de preocupación en EEUU, ya que se encuentra por encima del 5 %, en niveles no vistos en más de una década.

La gran duda es si este repunte de precios es temporal y consecuencia del levantamiento de las restricciones impuestas por la pandemia y la reapertura económica, u obedece a razones de fondo, lo que sería más peligroso.

El banco central considera que es de carácter transitorio al estimar que en 2022 se moderará hasta el 2,2 %, cerca de la meta anual del 2 %.

“La inflación es elevada y probablemente se mantenga así por unos meses antes de moderarse”, sostuvo Powell.

La Fed cuenta con un doble mandato de estabilidad de precios y promoción del pleno empleo.

El mercado laboral en EEUU sigue registrando progresos, aunque a un ritmo más lento del esperado, y la tasa de desempleo cerró agosto en el 5,2 %, frente al 6,7 % de final de 2020.

Al banco central estadounidense le quedan dos reuniones de política monetaria antes de final de año, la mencionada de comienzos de noviembre, y la última, a mediados de diciembre.