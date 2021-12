La fiesta del cine latino de Critics Choice premiará a Derbez y Rita Moreno

Miami, (EFE).- Eugenio Derbez, Rita Moreno, Lin-Manuel Miranda y el equipo creativo de la cinta animada “Vivo”, entre otros, serán reconocidos por la Critics Choice Association (CCA) en la primera edición de los premios Celebration of Latino Cinema, que se celebrará en formato virtual el próximo 9 de diciembre.

Por primera vez, la CCA celebrará los logros más destacados del cine latino, homenajeando el “increíble trabajo de intérpretes y creadores latinos” en diez categorías, destacó la organización en un comunicado.

La CCA, la mayor organización de críticos de Estados Unidos y Canadá, al representar a casi 500 críticos y periodistas de entretenimiento de televisión, radio e internet, homenajeará Eugenio Derbez, que recibirá de manos de la actriz Eva Longoria el premio al actor de reparto por su papel en la película “CODA”.

El equipo creativo responsable de la película de Netflix “Vivo”, que incluye a Gloria Estefan, Alex Lacamoire, Juan de Marcos, Lin-Manuel Miranda e Ynairaly Simo, recibirá el premio a la música cinematográfica.

Rita Moreno recibirá el premio al ícono, Demián Bichir recibirá el premio a la trayectoria y Lin-Manuel Miranda recibirá el premio al visionario.

Entre los galardonados estarán además el cineasta Reinaldo Marcus Green, que recibirá el premio a la dirección por la película “King Richard”, protagonizada por Will Smith en el papel del padre de las tenistas Venus y Serena Williams.

El actor Clifton Collins Jr. recibirá el premio al actor por su papel protagónico en “Jockey”, del director Clint Bentley, y la actriz Olga Merediz recibirá el premio a la actriz por su papel en la versión cinematográfica del musical “In the Heights”.

La realizadora Tatiana Huezo recibirá el premio a la película internacional por el filme “Noche de fuego”, que fue recientemente fue seleccionada por México para optar al Oscar en la categoría de película internacional.

La actriz Natalie Morales, conocida por su participación en la serie de comedia “Parks and Recreation”, recibirá un premio especial después de que en 2020 dirigiera sus dos primeras películas, que se estrenaron este año, “Plan B” y “Language Lessons”.

“Nos sentimos muy honrados de presentar estos galardones a un grupo tan distinguido de artistas emblemáticos y estamos encantados de celebrar el cine latino en esta primera entrega de premios”, afirmaron Claudia Puig y Clayton Davis, miembros de la CCA y coprogramadores del evento Celebration of Latino Cinema.

El evento virtual será presentado por la actriz y comediante Cristela Alonzo, conocida por la serie de ABC “Cristela”.