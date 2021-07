La flama olímpica vs Covid-19: ¿Cuál será el recorrido de la Antorcha Olímpica?

Inicia en la J-Village y terminará en la ceremonia de apertura

NotiPress.- Como en cada edición de los Juegos Olímpicos, fue en Olimpia, Grecia donde se llevo a cabo la ceremonia del encendido de la llama olímpica. Iniciando el 12 de marzo de 2020, el recorrido olímpico tuvo varias modificaciones como consecuencia de la emergencia sanitaria por Covid-19. La tradicional ceremonia debía visitar 31 ciudades de Grecia y 15 puntos de referencia, sin embargo el relevo griego terminó en el Estadio Panatenaico, donde se trasladó por la aerolínea Japan Airlines.

Fue el 20 de marzo de 2020 en la base aérea de Matsushima en Miyagi, Japón, donde el fuego olímpico arribó. Desafortunadamente, un día antes de iniciar el relevo japonés fue suspendido el 25 de marzo de 2020. Durante todo este tiempo, la llama quedó salvaguardada en el Museo Olímpico de Tokio ubicado frente al Estadio Olímpico.

Pese a todos los contratiempos, el programa del recorrido de la llama olímpica se llevara como se tenía planeado previo a la pandemia. Japón busca con el relevo de la Antorcha Olímpica inspirar no solo a la población local, sino a millones de personas en todo el mundo, teniendo a la llama como un símbolo de paz y esperanza.

Además la llama olímpica va acompañada del lema, “La esperanza ilumina nuestro camino”, este lema además de transmitir esperanza, busca mostrar la pasión por los Juegos Olímpicos. Cabe destacar también que la llama viajará a Fukushima, Iwate y Miyagi, las prefecturas más afectadas por el terremoto y tsunami de 2011, donde murieron y desaparecieron más de 20,000 personas, según datos de la Agencia de Manejo de Desastres e Incendios de Japón.

Si bien el espíritu olímpico se ve enaltecido con el recorrido de la Antorcha Olímpica, la emergencia sanitaria por Covid-19 continua latente. Por lo que el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio anunció algunas medidas para proteger a los espectadores durante el relevo de la antorcha como:

Se alienta a los fanáticos a ver la transmisión en vivo del relevo por televisión para evitar aglomeraciones a lo largo de la ruta. De contar con demasiados asistentes a la misma, el tramo de la ruta en cuestión podrá ser suspendido .

En caso de asistir a la ruta programada, se les pide a los espectadores aplaudir en lugar de alentar con gritos o silbidos y que usen cubrebocas en todo momento.

Para evitar el hacinamiento, se solicita a los asistentes reservar con anticipación su asistencia al relevo de la Llama Olímpica.

Cabe mencionar que no solo los espectadores han tenido restricciones para su asistencia, de igual manera los portadores de la antorcha y personal de operaciones están sujetos a normas sanitarias. A todos ellos, se les ha solicitado un seguimiento estricto dos semanas antes de la fecha asignada para portar la Llama Olímpica y mantenerse en el comité organizador. En caso de no cumplir con los requerimientos de salud solicitados por el Comité Organizador de Tokio 2021, no podrán presentarse al evento y se mantendrán en cuarentena y bajo cuidados médicos.

Ante la problemática internacional y con la finalidad de seguir representando la esperanza, la selección femenil de futbol de Japón tuvo el honor de ser las primeras portadoras de la llama. Las campeonas de la FIFA en 2011 buscan ser un estandarte para representar la fortaleza de la población ante los problemas de ese año.

Representando la esperanza en a la solución de la contaminación mundial, los portadores de la antorcha olímpica estarán equipados con uniformes hechos de botellas de plástico recicladas. Estas botellas fueron recolectadas por el socio olímpico Coca-Cola como parte de los esfuerzos de sostenibilidad.