35.6 C
McAllen
Friday, August 8, 2025
InicioInformación GeneralEstados UnidosLa Fuerza Aérea de EEUU negará jubilación anticipada con pensión a militares...
Estados UnidosPoliticaPortada

La Fuerza Aérea de EEUU negará jubilación anticipada con pensión a militares transgénero

By El Periódico USA
0
107
Archivo. EFE/GARY I ROTHSTEIN

Washington, (EFE).- La Fuerza Aérea de Estados Unidos negará a todos los militares transgénero que hayan servido entre 15 y 18 años la opción de jubilarse anticipadamente con pensión, según indicaron este jueves medios locales.

La medida supondrá que los militares afectados tendrán que elegir entre dimitir y recibir una pequeña compensación económica o ser expulsados del servicio.

El pasado 27 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, tomó las primeras medidas contra las tropas transgénero cuando ordenó excluir a los militares que se identificaban con un género distinto al biológico.

Desde junio pasado, miles de militares transgénero comenzaron a hacer público en medios estadounidenses su preocupación por ser obligados a retirarse sin poder optar por una jubilación digna o continuar sus servicios.

En 2024, durante su campaña electoral, Trump dijo sobre el tema: “Nuestros guerreros deberían centrarse en derrotar a los enemigos de Estados Unidos, no en descifrar su género”.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025