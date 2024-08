La ‘Generación Dorada’ bicampeona de Chile retorna a sus raíces para un último brillo

Santiago de Chile, (EFE).- Cuatro jugadores de la ‘Generación Dorada’, Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, por Universidad de Chile; y Arturo Vidal con Marcelo Isla por Colo Colo, estarán en el superclásico de este sábado.

Una cuarteta que engrosa la lista del progresivo regreso de los ídolos bicampeones de América con Chile.

Hay retornos, de esta camada histórica en La Roja, que todavía no se concretan como Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Eduardo Vargas y Gary Medel, que permanecen en el exterior o están por firmar con un equipo fuera de Chile.

Pero la vuelta de Isla y Aránguiz ha generado mayor expectativa sobre el superclásico que se disputará en el Estadio Nacional de Santiago.

El lateral derecho se reencuentra con Vidal, quien también volvió en enero de este año. Ambos también fueron compañeros en Italia con la Juventus.

“Es importante para el fútbol chileno, para la U cuando llegue Charles, y lo que yo le pueda entregar a Colo Colo también”, afirmó Isla.

Aránguiz compartirá el liderazgo de los laicos con Díaz, quien es el capitán, pero ‘el Príncipe’ es el emblema del club con quien ganó la Copa Sudamericana en 2011.

“Me alegro bastante de poder volver a estar aquí con él, compartir de nuevo un vestuario”, aseguró Charles.

Isla retorna a sus 36 años tras dos buenas campañas con Independiente en Argentina, con las que se ganó ser titular para el seleccionador de Chile, Ricardo Gareca, en la Copa América de Estados Unidos.

El defensa que hizo las inferiores en Universidad Católica dice ser colocolino desde pequeño y aunque para la afición alba no es ídolo, en el club aspiran que su jerarquía los impulse en la Copa Libertadores.

Aránguiz retorna con 35 años desde el brasileño Internacional de Porto Alegre y debe recuperar el ritmo de juego, tras una baja por lesión. Pero su vuelta a la selección chilena no está asegurada.

El reencuentro entre excompañeros de La Roja es celebrado: “Una felicidad. Soy muy amigo de Charles y Marcelo, compartí muchos años con ellos”, comentó Isla, mientras que Aránguiz afirmó que “hay un respeto muy grande, estuvimos en la selección bastante tiempo y siempre les voy a desear lo mejor”.

El desempeño de Isla será comparado con el de Vidal, quien a sus 37 años es la máxima figura del ‘Cacique’ y admirado por los hinchas, pero que desde su vuelta distintas lesiones le han impedido tener regularidad.

En la U esperan que Aránguiz sume su jerarquía al mediocampo con Díaz, quien es el eje del juego a sus 37 años, la voz dentro del vestuario y siempre titular.

El brillo final

Los retornos de la ‘Generación Dorada’ comenzaron en 2014 con el lateral Jean Beausejour, todos a los tres equipos ‘grandes’ que incluye a Universidad Católica, y cuando empezaban o pasaban los treinta años.

Así fue para Matías Fernández, Mauricio Pinilla y Beausejour ya retirados como Jorge Valdivia incluido, aunque no es bicampeón. Y los menos conocidos, pero activos como Eugenio Mena (U. Católica), Edson Puch (Iquique) y Francisco Silva (Limache).

Destacan, entre los que faltan, el portero Claudio Bravo de 41 años y titular para Chile en la pasada Copa América, pero sin equipo tras salir del Betis español.

El guardameta quizá sea el único de esta generación que no vuelva a la liga chilena, así lo declaró al criticar a la actitud de algunos hinchas chilenos contra sus compañeros al volver.

“Ojalá pueda llegar Gary, Alexis, no sabemos que pueda pasar con Claudio Bravo, pero siempre es importante para el fútbol chileno”, acotó Isla.

Aunque se rumoró que el central de 37 años Gary Medel regresaría este año, al salir del brasileño Vasco da Gama, lo esquivó al firmar con el argentino Boca Juniors.

Alexis Sánchez que continuaba en la élite, la campaña anterior, con el Inter de Milán –aunque de suplente–, espera seguir en Europa a sus 35 años, y volvería al Udinese italiano.

El más joven, el delantero Eduardo Vargas sigue en Brasil con el Atlético Mineiro, pero le ha costado ser titular a sus 34 años. A pesar de ello, Gareca le abrió el camino de vuelta a La Roja.

María José Rey