La gira “Party After Dark” de Pitbull en Europa se agotó antes de su inicio en febrero

Miami, (Notistarz).- El cantante Pitbull, vendió toda la capacidad de las fechas de su gira “Party After Dark Tour” en Europa, programada para febrero del 2025.

Con la participación especial de Lil Jon, la gira promete un espectáculo lleno de energía que los fanáticos no querían perderse.

Presentada por Live Nation, esta gira visitará cinco ciudades en Europa comenzando el 19 de febrero en Dublín, seguido por Londres, París y Ámsterdam, concluyendo el 25 de febrero en Lanxess Arena en Cologne, Alemania.

Los fans de Pitbull, también conocido como “Mr. Worldwide”, pueden esperar una mezcla electrizante de sus éxitos más sonados, acompañados por su banda en vivo, The Agents, y su grupo de bailarinas, The Most Bad Ones.

Más que un concierto, el espectáculo promete una experiencia sensorial completa, con efectos pirotécnicos explosivos y avanzadas exhibiciones de luces, música, alegría y arte.

Para aumentar la emoción, Pitbull colaboró recientemente con la legendaria banda de rock Bon Jovi en un nuevo remix de It’s My Life.

Titulada Now or Never, la canción ya está arrasando en las listas radiales, marcando el comienzo de un año exitoso.

La gira “Party After Dark Tour” de Pitbull ofrece una experiencia en vivo inigualable, mostrando la carisma inconfundible de Pitbull con actuaciones cargadas de energía y éxitos globales.

Las fechas de la gira en febrero de “Party After Dark Tour” en Europa son: 19 – Dublin, Ireland – 3Arena, 21 – London, UK – The O2, 23 – Paris, France – Accor Arena, 24 -Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome, y el 25 – Cologne, Germany – Lanxess Arena

Pitbull, es ganador de un premio Grammy, se le reconoce también como empresario de la educación al fundar SLAM, una red de escuelas charter públicas y gratuitas reconocida como una organización educativa líder.

Ayudando a superar barreras e inspirando a millones de personas, dejando un impacto cultural en el mundo del entretenimiento, los negocios y la educación.

Notistarz/Staff