La gloria de los Celtics y el golpe de los Bucks, los momentos del año en la NBA

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Dominantes de principio a fin de temporada, los Boston Celtics han sido los grandes protagonistas de 2024 en la NBA, al conquistar el decimoctavo anillo de su gloriosa historia, aunque los últimos en dar un golpe en la mesa fueron los Milwaukee Bucks, al poner sus manos en la Copa de la NBA la semana pasada en Las Vegas.

La NBA cierra un 2024 marcado por éxitos dentro y fuera de la pista, pues además del estelar nivel de baloncesto lucido por los Celtics, la liga estadounidense también celebró un monumental nuevo contrato de derechos televisivos que involucrará por primera vez al gigante del streaming Amazon Prime.

Tras rozar la gloria en 2022, este año fue el del anillo de Jayson Tatum y Jaylen Brown, las caras visibles de unos Celtics todopoderosos que aplastaron 4-1 a los Dallas Mavericks de Luka Doncic en las Finales.

.

Un monólogo de los Celtics

Con Joe Mazzulla en el banquillo y estrellas como el letón Kristaps Porzingis, Jrue Holiday y el dominicano Al Horford al servicio de Tatum y Brown, los Celtics se coronaron tras unos ‘playoffs’ en los que apenas perdieron tres partidos.

Arrollaron 4-1 a los Miami Heats, 4-1 a los Cleveland Cavaliers, 4-0 a los Indiana Pacers antes de endosar un incuestionable 4-1 a los Mavericks de Doncic y Kyrie Irving.

Los Celtics celebraron el decimoctavo anillo de su historia y superaron a sus eternos rivales, Los Ángeles Lakers, para volver a ser la franquicia más ganadora de la NBA.

Fue un alivio para Tatum y también para Brown, que pese a salir lejos de los favoritos, terminó haciéndose con un merecido premio al MVP de las Finales.

Giannis, el último en celebrar

Siguen dominando en la temporada 2024-2025 los Celtics, pero la última gran foto del año la regalaron los Bucks en Las Vegas, cuando se coronaron campeones de la Copa en la final contra los Oklahoma City Thunder.

Fue el segundo trofeo de la carrera del griego Giannis Antetokounmpo y el primero junto a Damian Lillard.

“Esto acaba de empezar”, avisó Giannis tras recibir el MVP de la final de la NBA Cup.

Nuevo contrato de derechos

Fuera de la pista, la NBA cerró en julio un acuerdo de once años, a partir de la temporada 2025-2026 y hasta la 2035-2036, con The Walt Disney Company, NBCUniversal y Amazon Prime Video.

Con los nuevos contratos, que tienen un valor estimado en unos 76.000 millones de dólares, el gigante del streaming Amazon Prime Video podrá difundir en streaming la Copa de la NBA, el ‘play-in’ y partidos del jueves y viernes.

Disney seguirá siendo la plataforma de las Finales NBA a través del canal ‘ABC’ y transmitirá además los partidos del día de Navidad, los del miércoles en ESPN y el ‘primetime’ del sábado en ABC.

El acuerdo con Amazon, valorado en 1.800 millones de dólares, marca el fin del vínculo entre Warner Bros. Discovery y la NBA, que desde 1988 era uno de los baluartes televisivos de la liga con programas de éxito como “Inside the NBA” con Charles Barkley, Shaquille O’Neal y Knny Smith en el canal TNT.

Amazon difundirá partidos de la NBA a nivel global en países que incluyen España, México, Brasil, Alemania, Francia, Reino Unido e Irlanda.

Andrea Montolivo