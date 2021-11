La historia del chef Aarón Sánchez llegará a la pantalla chica en EEUU

Los Ángeles, (EFE).- La vida personal y la trayectoria de ascenso del conocido chef de raíces mexicanas Aarón Sánchez llegará a la televisión de Estados Unidos después de que la productora Endemol Shine North America comprara los derechos de sus memorias, informó el medio especializado Deadline.

La historia se basará en el libro “Where I Come From: Life Lessons from a Latino Chef” (De Donde Vengo: Vida y Lecciones de un Chef Latino), publicado por Sánchez en 2019 y en el que cuenta su periplo desde la frontera de Texas hasta Nueva York, donde logró reconocimiento por sus platos y recetas mexicanas, explicó Deadline en un reporte exclusivo.

En el libro Sánchez también resalta la influencia de su madre, la famosa cocinera Zarela Martínez, la primera en establecer un restaurante de comida mexicana en Nueva York.

Sánchez dijo a Deadline que ahora “es más importante que nunca contar historias genuinas de cómo es crecer siendo bicultural en Estados Unidos”.

“Queremos compartir los matices que son exclusivos de la cultura mexicano-estadounidense y honrar esas raíces. Al mismo tiempo esperamos que las audiencias de diferentes orígenes se conecten con las similitudes que compartimos: las luchas, las celebraciones, la comida, … la búsqueda incesante de la felicidad ”, agregó el chef de 45 años y nacido en El Paso, Texas.

Sánchez estableció una fuerte conexión con Endemol Shine North America desde que comenzó su participación como juez en MasterChef y MasterChef Junior de la cadena Fox, programas desarrollados por la productora.

Sharon Levy, directora de contenido de Endemol Shine North America, lidera los esfuerzos de desarrollo del proyecto sobre la vida de Sánchez junto con Flavio Morales y Lisa Fahrenholt.