La inclusión de los latinos en las producciones de Hollywood no logra avanzar

Los Ángeles, (EFE).- Las producciones en Hollywood no lograron avanzar en la inclusión de los latinos delante o detrás de la cámara en las películas y series más vistas del 2023, a pesar del impacto positivo de la audiencia hispana en esta industria, según un análisis de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) publicado recientemente.

El Reporte de Diversidad de Hollywood examinó las 250 series más vistas del año, según los minutos reproducidos en plataformas como Amazon Prime, Apple TV+, Disney+, Hulu, Max, Netflix, Paramount+ y Peacock, con base en datos de Nielsen.

El informe pone en evidencia que, en el caso de la comunidad hispana, la representación latina en Hollywood sigue siendo insuficiente en relación con su proporción en la población estadounidense.

En 2023, los actores latinos representaron apenas el 4,7 % de los papeles protagónicos en las películas más importantes, una cifra considerablemente baja.

Además, las producciones con protagonistas latinos enfrentaron presupuestos inconsistentes, a pesar de ello, estas películas tuvieron un notable desempeño en la taquilla global, con una mediana de ingresos de 169 millones de dólares, ubicándose en segundo lugar después de las producciones con elencos multirraciales.

En términos generales, los actores latinos también estuvieron subrepresentados en papeles secundarios, ocupando apenas el 7,2 %. En cuanto a género, las mujeres latinas lograron acercarse a la paridad en los elencos generales, aunque siguen siendo superadas por los hombres en los personajes protagónicos.

La gran audiencia latina

Por otro lado, el informe destaca el impacto positivo de la audiencia latina en la taquilla. Los espectadores latinos representaron una parte significativa de las ventas de boletos nacionales para 15 de las 20 películas más exitosas de 2023, una tendencia que se refuerza con la preferencia por producciones con elencos diversos.

Aquellas películas con entre un 31 % y un 50 % de actores pertenecientes a minorías, incluidos los latinos, lograron los mejores resultados en recaudación.

A nivel internacional, las producciones con protagonistas latinos también demostraron un atractivo considerable. En mercados clave como China, el 40 % de estas películas lograron distribución, lo que confirma su potencial global.

Sin embargo, pese a estos avances, la brecha en los puestos de creación de contenidos persiste. El 92 % de los creadores de series y películas en 2023 fueron blancos, y no se registró participación de latinas, mujeres nativas americanas o del Medio Oriente entre los principales cargos de producción. Asimismo, su presencia como protagonista en dramas o comedias sigue siendo mínima.

A esto se suma que la industria ha cambiado radicalmente en los últimos años, ya que los programas actuales no solo compiten entre sí, sino también con un extenso catálogo del pasado, que incluyen las plataformas, explicó en un comunicado Ana-Christina Ramón, cofundadora del reporte y directora de la Iniciativa de Investigación de Entretenimiento y Medios de UCLA.

En ese sentido, Darnell Hunt, rector interino de la UCLA, advirtió que “inevitablemente, eso solo alimenta el legado de inequidad que se incorporó a la industria”.

“Centrarse en el total de minutos vistos le da una ventaja a los programas más antiguos que tienen más episodios y temporadas en las plataformas. Los programas actuales, que nuestra investigación ha demostrado repetidamente que son más diversos, enfrentan una desventaja en algunos aspectos desde el principio”, añadió.

El estudio concluye que, aunque las audiencias latinas, afroamericanas y asiáticas siguen impulsando el éxito de producciones con mayor diversidad, persiste un desafío estructural en la industria de Hollywood en términos de representación equitativa. EFE