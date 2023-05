La industria de EEUU no satisface la demanda de vehículos eléctricos, indica estudio

Washington, (EFE).- La industria automotriz de Estados Unidos no satisface la demanda de vehículos eléctricos y los fabricantes se están desentendiendo de sus compromisos al respecto, indica un estudio del Sierra Club divulgado recientemente.

La organización defensora del ambiente encuestó a concesionarias de vehículos automotores en los 50 estados del país y encontró que el 66 % de esas distribuidoras no tenían ni un solo vehículo eléctrico a la venta, y el 34 % tenían uno disponible.

Los problemas de las cadenas de suministros e inventario y la asignación de vehículos eléctricos por parte de los fabricantes crearon barreras para la disponibilidad de estos vehículos.

Del 66 % de las concesionarias que no tenían un vehículo eléctrico a la venta, el 44 % reportaron que los venderían si estuvieran disponibles.

Por otra parte, algunas concesionarias se niegan o no están listas para vender estos vehículos a los consumidores. Del 66 % que no vendían vehículos eléctricos, el 45 % reportaron que no ofrecerían estos vehículos sin importar la adjudicación de los fabricantes ni los problemas de suministro.

“Estamos en plena crisis climática y en una gran encrucijada para la industria de vehículos eléctricos del país”, afirmó Katherine García, directora de la campaña “Transporte Limpio para Todos” del Sierra Club.

Sin embargo, añadió, “los fabricantes siguen produciendo millones de vehículos de combustión interna mientras se retrasan en sus compromisos de vehículos eléctricos”.

De acuerdo con García, “para ayudar a evitar los peores impactos de la disrupción climática y proteger a las comunidades del país, es importante que aceleremos la transición a una flota 100 % eléctrica”.

“Ya basta de promesas huecas. La industria automotriz tiene que acelerar el paso y satisfacer la demanda nacional de vehículos eléctricos”, sostuvo.

En 2021 se vendieron en Estados Unidos 15,4 millones de vehículos automotores, entre ellos 3,4 millones de automóviles para pasajeros, según la plataforma MarkLines.

A su vez, la plataforma Statista indicó que en 2021 se vendieron en el país 607.600 automóviles eléctricos, una cifra sin precedentes y casi un 83 % por encima de 2018.

El reporte surge justo antes de las audiencias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) sobre estándares propuestos de carros ligeros. La iniciativa de la EPA cubre modelos desde 2027 a 2032 y se espera que permita que los vehículos eléctricos dominen el 67 % de los carros de pasajeros nuevos vendidos en todo el país en 2032.