La inflación en México decrece a 7,62 % en febrero

Ciudad de México, (EFE).- La tasa de inflación general mexicana decreció al 7,62 % anual en febrero, su nivel más bajo desde marzo de 2022 y por debajo de las expectativas del mercado, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato rompe con dos meses de incrementos consecutivos, tras el índice de 7,91 % de enero y el de 7,82 % de diciembre pasado, cuando la inflación tuvo su mayor cierre anual en 22 años y lo que va del siglo.

El Inegi reportó que el índice de precios al consumidor (IPC) subió un 0,56 % en el mes.

El instituto de estadística recordó que en el mismo mes de 2022 la inflación mensual fue de 0,83 % y la anual de 7,28 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, subió un 0,61 % mensual y un 8,29 % anual, detalló el Inegi en su reporte.

Mientras que la partida de no subyacentes avanzó un 0,4 % a tasa mensual y un 5,65 % interanual.

Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron el 0,65 % en el mes y un 10,65 % en el año.

Mientras que los servicios avanzaron un 0,56 % mensual y un 5,55 % anual.

En los no subyacentes, los precios de los agropecuarios decrecieron un 0,07 % respecto al periodo inmediato anterior, pero subieron un 9,29 % frente al mismo lapso del año pasado.

Los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno se elevaron un 0,80 % en el mes y un 2,77 % anual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, escaló un 0,59 % mensual y un 8,11 % anual.

Los rubros con mayores incrementos interanuales fueron los alimentos y bebidas no alcohólicas (12,29 %), restaurantes y hoteles (12,01 %), y bienes y servicios diversos (10 %).

Mientras que los productos genéricos que más subieron en el mes fueron los plátanos (11,26 %), el huevo (9,04 %), y el gas doméstico (4,06 %).

Los precios al consumidor cerraron 2022 con una subida del 7,82 %, el mayor nivel de 22 años y el siglo.

El dato de febrero está aún por encima de la meta del 3 % anual del Banco de México, que ha elevado 14 veces consecutivas la tasa de interés, hasta un récord de 11 %.