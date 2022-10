La inflación en México se mantiene en 8,7% en septiembre

Ciudad de México, (EFE).- La tasa de inflación general mexicana se mantuvo en septiembre en 8,70 % anual, sin cambios respecto a agosto, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza del 0,62 % en septiembre, similar al reportado en el mes previo, según detalló el organismo autónomo en su reporte.

El dato anual de septiembre, dentro de las expectativas del mercado, se redujo ligeramente respecto a la primera quincena de ese mes cuando se ubicó en 8,76 % y es igual a la de agosto, cuando la inflación quedó en un 8,70 % interanual, su entonces mayor nivel desde 2000.

El Inegi recordó que en el mismo periodo de 2021, hace un año, la inflación mensual fue de 0,62 % y la anual quedó en 6 %.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, se mantuvo en 0,67 % quincenal y un 8,28 % anual, detalló el Inegi en su reporte.

Mientras que la partida de no subyacentes siguió en 0,47 % a tasa mensual y un 9,96 % interanual.

Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron el 0,67 % en mensual y un 10,84 % anual, mientras que los servicios aumentaron un 0,35 % mensual y un 5,35 % anual.

En los no subyacentes, los agropecuarios aumentaron un 1,51 % respecto al mes anterior y un 15,05 % frente al mismo lapso del año pasado.

En contraste, los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno cayeron un 0,42 % en el mes, aunque se elevaron un 5,88 % anual.

El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, escaló un 0,77 % mensual y un 9,60 % a tasa anual.

Los precios al consumidor cerraron 2021 con una subida del 7,36 %, un nivel no visto en 20 años por la alza de insumos básicos como los agropecuarios o la energía.

La inflación de 2020 cerró en un 3,15 %, mientras que en 2019 la inflación fue del 2,83 % y en 2018 los precios al consumidor se elevaron un 4,83 %.

INFLACIÓN LLEGÓ A PICO MÁXIMO

Ante estos datos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que la inflación en el país llegó a su pico máximo y pronosticó que, a partir de ahora, comenzará a descender.

“Se detuvo la inflación, hoy muy temprano dio a conocer el dato el Inegi y ya, no hay mayor crecimiento inflacionario, esa es muy buena noticia para el pueblo, para la gente y yo espero que hacia delante siga la disminución ya llegó a su techo, a su límite máximo y va a empezar a bajar, ese es mi pronóstico”, apuntó durante su rueda de prensa matutina.

El último dato de la inflación se da apenas una semana después de que Banco de México (Banxico) elevara la tasa de interés hasta el 9,25 %, el mayor nivel en su historia, lo que representó el undécimo incremento consecutivo y el tercero de 75 puntos base ante la inflación más alta de los últimos 22 años en el país.