La Interminable Pandemia

Y los seres humanos querían regresar a la normalidad,

pero ya nadie sabía lo que era “normal.”

Andrés Hinojosa Cuéllar

LA LUCHA VS PANDEMIAS

Cuando la pandemia surgió tomó por asalto a la humanidad. Mientras que las enfermedades infecciosas siempre pueden convertirse en calamidades pandémicas, muchas cosas actúan para prevenirlo como: aislamiento, cuarentenas, controles sanitarios, restricciones migratorias y de transporte y otras, pero siempre estas medidas están en competencia con la economía, la política, y las necesidades sociales.

LA MAYORÍA DE LAS PANDEMIAS SE CONTROLAN

Pandemias anteriores han sido circunscritas a ciertas regiones geográficas o ambientales y con la ayuda de las medidas mencionadas han tenido efectos muy negativos, pero no catastróficos, ni involucrando a todos los confines del mundo como lo fue el SARS-Cov-2, que produce el COVID-19 y su variedad Delta.

CUATRO RAZONES DE POR QUE HA SIDO TAN DIFICIL EL COVID

Fundamental en estas luchas es entender el origen vector, o sea de dónde se originó, y cómo se trasmite. En el caso de SARS-Cov-2, sigue especulándose sobre los murciélagos, o si fue un accidente de laboratorio. Los especialistas no han podido establecer con certeza, pero más importante es que esta pandemia sorprende al mundo en una estadía geopolítica en transición. China como potencia mundial no necesariamente da toda su cooperación a los investigadores de las comisiones que se han formado para investigar el origen. Cuatro condiciones contribuyen a que este mortífero virus nos haya puesto de cabeza, su transmisión por aire de superficies, objetos, y contactos humanos directamente; la segunda, que al desconocerse prácticamente todo sobre el virus con lentitud las investigaciones lo fueron descubriendo y entendiendo su comportamiento; la tercera condición es el tiempo que tardaron en emerger las vacunas, que siguen siendo, como en el caso de otras enfermedades contagiosas, el antídoto casi milagroso; finalmente la cuarta es que el medio ambiente en que surge y se reproduce el virus es un mundo globalizado, donde la gente viaja más que nunca, un planeta tierra sumamente poblado, y cada vez mas hacinado, con ciudades de alta densidad. No podría existir un mejor ambiente para el virus que para vivir y reproducirse tiene que saltar de un huésped a otro.

SIGUIENDO LA RUTA DEL DINERO

El surgimiento de las vacunas fue una carrera sin precedentes por razones sanitarias de vida o muerte, pero existen muchas más razones, las económicas no son nada despreciables. Actualmente una vacuna cuesta más de $20 dólares y van en aumento. Sin entrar en detalles que nos distraigan, hagan una multiplicación rapidita de 20×6,000,000,000 (6 billones), que son los datos más recientes de la cantidad de vacunas administradas. Se administran 31.5 millones de vacunas diariamente. Si revisan las acciones de los laboratorios comprobarán que son de las más caras. Muchos de estos laboratorios que estaban en el borde de la bancarrota, por demandas de los usuarios adictos a opioides, pasaron a la bonanza.

POLÍTICA, POLÍTICA, POLÍTICA

Las razones políticas son quizá las más importantes. Los gobiernos de todas las naciones estaban en un jaque mate con la pandemia. Las actividades económicas estaban en gran parte paralizadas, los inquilinos no podían pagar la renta, muchos si no trabajaban no comían, teatro, cine, espectáculos, audiciones, viajes, turismo y otras se encontraban en desesperado estado de aniquilamiento. Se tenían desabastos alimentarios en muchas partes, faltaba agua, papel sanitario y otros menesteres. No estaba nadie preparado para abastecer la demanda de protectores buco nasales, materiales desechables, medicinas, y finalmente vacunas. Había pesar, zozobra, desesperación. Las instalaciones hospitalarias, personal médico, tecnología, y la falta de conocimientos para lidiar con esta pandemia mostraba ineficiencia y como un embudo todo desembocaba críticamente en los líderes de las naciones.

La misma política combinada con la fatiga pandémica (estos ánimos pesarosos de zozobra y de culpar a los gobernantes), logró lo inimaginable, los opositores del gobernador de California, republicanos, consiguieron suficientes firmas para que hubiera una elección parar destituirlo. Lo único malo es que se trata de uno de los mejores gobernantes que California y cualquier entidad de los Estados Unidos haya conocido. Se trata de escenarios cínicos de la pandemia, poner en tela de juicio electoral a un gran gobernante mientras que los que van en contra de las mejores prácticas sanitarias, los gobernadores de Texas y Florida se ufanan de hombres desafiantes, contra prácticas sanitarias, aunque los repruebe el sentido común más elemental. Al momento de escribir este artículo es la fecha límite para votar y seguramente, hoy en la noche se acabará esta locura y abrumadoramente Newsome será confirmado como Gobernador de California y siguiendo la máxima acuñada por Federico Nietzche, se multiplicará la fuerza de este carismático gobernante que podría ser un futuro presidente de los Estados Unidos.

Mención aparte merece que rusos, chinos, estadounidenses, hindúes, cubanos, europeos (suecos, e ingleses) han producido vacunas y va implícito que cada nación poseedora de vacunas lleva agua para su molino. Algunos como China, han producido 4 vacunas, Estados Unidos, han producido 5 versiones, una de ellas en colaboración con Alemania y Rusia, tiene 2. Todos las han usado primero que nada para abastecer a sus poblaciones de vacunas y presentarse como buenos administradores públicos que les interesa sobre todas las cosas el bienestar de sus gobernados, pero ha sido evidente que usan las vacunas como propaganda ideológica y como arma diplomática.

EL COMPONENTE IDEOLÓGICO

Primero muchos negaron la seriedad de la pandemia, después muchos recapacitaron, y otros muchos es fecha que no lo hacen. En los Estados Unidos, usar mascarilla cubre bocas es identificarse con Biden y el partido demócrata, lo contrario es ser republicano. Gobernadores como Texas y Florida hicieron lo inaudito: prohibir las mascarillas. El gobierno federal, demócrata, demandó a los gobernadores y sus respectivos gobiernos republicanos. Hay asociaciones que luchan contra las restricciones sanitarias, el uso de cubre bocas y otras medidas preventivas, porque la variante DELTA causó una enésima ola pandémica y crisis hospitalaria. Es fecha que la sociedad mundial no ve el fin, aunque algunos países que vacunaron a más del 80% de la población, caso concreto Dinamarca, ha declarado el fin de la pandemia y ha quitado todas las restricciones, excepción de los viajantes que visitan a esa nación. Sin embargo, los funcionarios que dieron la noticia advirtieron, que cuando las estadísticas de nuevos contagios, y nuevas variantes los sugirieran, inmediatamente volverían las restricciones.

EL ASUNTO DE LA EQUIDAD

Un grupo de países incluyendo Israel, y Chile han iniciado una tercera vacuna de reforzamiento, los Estados Unidos ya han anunciado lo mismo, esperan que a finales de septiembre se inicie la 3ª. vacuna y es cuestión de semanas antes de que se apruebe una vacuna en Estados Unidos para menores de 12 a 5 años, dicho de otra manera, los que tienen y pueden se fortalecen más.

Pero la triste realidad es que menos del 2% de la población en naciones subdesarrolladas se han vacunado. En los Estados Unidos existen más de 70 millones de personas que dudan, no quieren, o de plano se niegan a vacunarse, por voluntad propia se ponen en el nivel de riesgo de los ciudadanos de países pobres. De hecho, muchos médicos han declarado que la última crisis infecciosa en el mundo es una emergencia de los no-vacunados.

Como anticipamos en las razones económicas, los laboratorios con vacunas tienen desproporcionadamente la demanda con la oferta, tienen clientes cautivos y urgidos de tener vacunas. Los laboratorios que tienen las vacunas exigen que se pague por éstas. De manera que el que quiera a crédito o cualquier otra concesión simplemente no obtiene la vacuna. No hay ninguna duda que detrás de la lentitud en las vacunaciones de muchas naciones como México, ha habido dramas relacionados al pago de las vacunas, de otra manera ya se hubiera avanzado más.

MISTERIOS, MISTERIOS Y MÁS MISTERIOS DE LA PANDEMIA

Ignoramos con certeza que sucede cuando alguien que haya recibido la vacuna de Johnson & Johnson que sólo requiere una aplicación, se pone una de Pfizer, o de Moderna. Puede que ayude, puede que no mucho, puede que tenga reacciones adversas.

Desconocemos las dramáticas secuelas que deja el Coronavirus 19 en algunos pacientes. Es una realidad que la mayor parte de los pacientes afectados no terminan en morirse, pero es también innegable que en muchos deja secuelas parciales, temporales, o para siempre de deficiencias respiratorias, circulatorias, neurológicas, cerebrales, de fatiga crónica, y/u otras. No sabemos con exactitud qué porcentajes, o las razones médicas aceptadas por todos, y mucho menos si puede revertirse.

Tampoco se sabe por qué algunos son asintomáticos, otros son altamente vulnerables. Por supuesto que se tienen teorías, pero no certezas científicas. Dicho de otra manera, se sigue ignorando por qué los seres humanos reaccionan diferente ante los ataques del virus.

Se sigue investigando cuánto durará la inmunidad de las vacunas, y las diferencias entre las vacunas. Mientras que se acepta que hay variantes, se desconoce cómo suceden y si hay algo fundamental en estas mutaciones.

Muchos que ya tienen la vacuna se infectan, mientras que esto parece una cosa fácil de entender, se ignora las razones exactas. Otro porcentaje pequeño de los vacunados infectados termina en el hospital, y otro porcentaje más pequeño muere. ¿Cómo y por qué exactamente sucede? no se sabe. Dicha sea la verdad, el virus y sus efectos es más rápido que los ritmos de los humanos y sus infraestructuras para entenderlo y combatirlo.

En los campos de las ciencias sociales, y más concretamente la psicología social e individual, tan elemental como parezca no se tiene toda la explicación para saber por qué tantos siguen sin aceptar las vacunas, ¿influencia de las redes sociales?, ¿afinidad ideológica?, ¿ignorancia pura?, ¿terquedad masiva? Es tan obvio que vacunarse se trata de un beneficio tan grande para la persona que se vacune, para los que lo rodean, y para la humanidad misma y sin embargo son millones los que se niegan a vacunarse, no sabemos las razones.

EL COMPLICADO MUNDO DE LAS INVESTIGACIONES Parte de por qué se ignora tanto es que no hay suficientes patólogos, estadísticos y otros especialistas realizando estas investigaciones. Otra razón es que, los que están haciéndolas se les dificulta formar los grupos de sujetos a investigar, y hacer los seguimientos, ya no se diga del tiempo que demanda hacer todo esto.

¿VIVIREMOS CON LA PANDEMIA?

Con SARS-Cov-2, que produce el COVID-19, su variedad Delta B.1.617.2 y la variante de la India, B.1.617, la Mu B.1.62 colombiana de origen, Mu C37 del Perú, las que no menciono y las que surjan son prueba irremediable y contundente que el camino es aprender a vivir con la pandemia, las nuevas pandemias que vengan agravadas por las catástrofes naturales de incendios forestales, huracanes, sequías, inundaciones, tornados, y la necedad humana. Mientras tanto, gran parte de la humanidad aspira a regresar a la normalidad que cada vez se hace más frágil y difusa la memoria de aquella normalidad, terminará olvidándose.