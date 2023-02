La italiana Camila Giorgi gana el Abierto de Mérida de la WTA

Mérida (México),(EFE).- La italiana Camila Giorgi, raqueta 68 de la WTA, se recuperó de un mal inicio en el tercer set para vencer por 7-6(3), 1-6, 6-2 a la sueca Rebecca Paterson y ganar el Abierto de Mérida, torneo 250 de la WTA.

En un primer set peleado, en el que se recuperó de un quiebre en el séptimo “game”, Giorgi hizo un rompimiento en el décimo y provocó un ‘tie break’, en el que fue superior, con más efectividad con su servicio, y ganó por 7-3.

Cuando mejor estaba, Camila cometió 13 errores no forzados en la segunda manga; sufrió un quiebre en el cuarto juego y volvió a ser vulnerada en el sexto para que se empata el duelo.

Animada, Peterson salió agresiva en el tercer set; desde el fondo de la cancha fue efectiva con el ‘drive’ y tomó ventaja de 2-0, pero la italiana no entró en pánico; devolvió con paciencia y en el cuarto juego recuperó el rompimiento.

A esas alturas la final se mostraba de difícil pronóstico, pero Giorgi cambió los papeles, ganó cuatro puntos consecutivos y se llevó el triunfo para ganar, ante los ojos de su padre, su cuarto título como profesional.

El Abierto, que transcurrió en cancha dura con una bolsa de premios de 259.303 dólares, se caracterizó por el irrespeto de las jugadoras no sembradas por las favoritas.

En primera ronda la colombiana Camila Osorio mostró un alto nivel ante la polaca Magda Linette, semifinalista del Abierto de Australia, tuvo el triunfo en dos sets, pero con todo a favor fue superada y ya barrida en la tercera manga.

Linette fue eliminada en cuartos de finales por Peterson, que este sábado se impuso por 6-2, 6-7(4), 6-4 a la estadounidense Caty Mc Nally y reservó boleto para la final.

El Abierto inició dos semanas de buen tenis en México, que continuará este lunes con el inicio del Abierto de Monterrey de la WTA, que contará con algunas de las mejores del mundo lideradas por la francesa Caroline García y el Abierto de Acapulco, con cuatro de los 10 mejores del ránking, encabezados por el español Carlos Alcaraz.