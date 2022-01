La jefa antimonopolio de EEUU dice que las tecnológicas no la amedrentarán

Washington, (EFE).- La presidenta de la Comisión Federal del Comercio de EE.UU. (FTC, por sus siglas en inglés), Lina Khan, dijo este miércoles en una entrevista televisada que no se dejará amedrentar por las grandes compañías tecnológicas como Amazon o Meta (propietaria de Facebook), que han pedido su recusación.

Khan, cuya agencia es la responsable de garantizar que se cumplen las leyes antimonopolio y que se garantiza la libre competencia y la protección de los consumidores en el mercado, dijo a la cadena económica CNBC que aunque las empresas dispongan de muchos más recursos que la FTC, no dará marcha atrás.

“Estamos mostrando a estas compañías y al país entero que los reguladores no daremos marcha atrás porque estas empresas muestren sus músculos o de alguna manera intenten intimidarnos”, aseguró en la entrevista.

En una rueda de prensa conjunta con un alto cargo del Departamento de Justicia ayer, Khan anunció la apertura de un proceso para modernizar las directrices antimonopolio que permiten o bloquean fusiones empresariales y adaptarlas a un mercado digital en el que los gigantes tecnológicos rompen los esquemas tradicionales.

La modernización de las directrices debería ayudar a la FTC y al Departamento de Justicia a consolidar un patrón en el que encajen grandes empresas tecnológicas que nada tienen que ver con la forma de operar de las compañías tradicionales porque ofrecen, por ejemplo, productos gratuitos a los consumidores.

A esta cuestión se refirió también Khan en su entrevista de hoy, en la que explicó que, incluso ofreciendo servicios gratuitos, estas empresas pueden abusar de su poder para perjudicar a los consumidores echándose atrás, por ejemplo, con ciertas garantías de privacidad online.

“Hemos visto casos en que las firmas han renegado de sus compromisos después de proceder con ciertas fusiones, de manera que de repente los consumidores se vieron atrapados y tuvieron que dar a la empresa incluso mayor control sobre sus datos”, apuntó.

Los dos mayores casos antimonopolio abiertos por las autoridades estadounidenses en los últimos dos años (ambos todavía pendientes de ser juzgados) son contra Alphabet, empresa matriz de Google, por parte del departamento de Justicia, y contra Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, impulsado por la FTC que dirige Khan.

Tanto Amazon, que está siendo investigada, como Meta han pedido por carta a la FTC que Khan sea recusada en los casos que les afectan, al considerar que las opiniones expresadas en el pasado por su parte contra estas empresas la inhabilitan para ser una figura objetiva.