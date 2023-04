Hay más héroes anónimos que reconocidos.

Hombres y mujeres que pasan por la vida haciendo un trabajo excepcional, dándole cara, cuerpo y significado a la historia, ayudando al que lo necesita, sin fama, sin aparecer en El Periódico USA,

o en otras fuentes, haciendo el bien, sin nombre y apellido.

Ellos cuidan La Joya de la Frontera.

INTRODUCCIÓN

En las vorágines cotidianas que todos tenemos, como eventos, situaciones, conmemoraciones y reflexiones sobre lo que nos rodea, con frecuencia se pasan inadvertidas algunas que merecen ser reconocidas. Es el caso del aniversario de El Periódico USA, que desde 1986 tuvo la visión de convertirse en un órgano que sirve a una comunidad… los habitantes de la frontera texano-tamaulipeca de ambos lados. Fue un sueño que ahora es una realidad, y es justo decir, que este órgano informativo que guarda celosamente los mejores estándares del periodismo profesional es la Joya de la Frontera.

UNA FRONTERA ÚNICA EN EL MUNDO

Este órgano informativo se ha entregado a una sociedad dinámica, violenta, multicultural, migrante, bilingüe, donde el progreso va de la mano de la pluralidad, una región donde la legalidad lucha por permanecer ante la ilegalidad. En ese rincón limítrofe entre Estados Unidos y México la historia se escribe cotidianamente con dramas profundamente humanos y la desesperación de miles de oriundos de muchos países de un hemisferio y de otras latitudes se detienen frente a un río que podría escribir las novelas más impresionantes superando a los autores más destacados.

SIEMPRE CAMBIANDO

La vida y la transformación constante de este semanario impreso ha ido a la par con las demandas de una tecnología voraz que todo ha transformado. Esa transformación incluye una mercadotecnia caprichosa de vaivenes a los cierres fronterizos, pandemias, crisis e incertidumbres. Sólo un dato a manera de ejemplo, en los Estados Unidos entre el 2005 y el 2021 más de 2,200 periódicos desaparecieron. Entre el 2008 y el 2020 se redujeron los periódicos impresos más de la mitad. El mérito es mayor para El Periódico USA, ya que no sólo circula en el lado norte del Río Bravo, sino que tiene un público fiel que lo sigue en el lado mexicano.

DECISIONES DIFÍCILES Y VISIONARIAS

Son pocos los que pueden dar dimensión a lo que esto significó para el órgano de información aludido. Sólo aquellos gallos muy finos quedan en el palenque. Fue como crear otro periódico empezando de cero. Detrás de todo medio periodístico hay números, contabilidad, gastos e ingresos que son fundamentales para los empresarios que toman las decisiones.

Además, existen otros retos: los especialistas que están en las trincheras diarias de los reportajes, los que son responsables de imprimir, formatear, y corregir.

En el periodismo moderno, es fundamental el seguimiento de las ediciones virtuales, los artículos de colaboradores frecuentes e invitados y la necesidad de evaluar diariamente el impacto de los reportajes contando las visitas a la hoja web del periódico. Ni fácil, ni sencillo, es un tremendo reto.

ÉXITO INDISCUTIBLE

La Asociación Mexicana de Editores, y la Asociación de Publicaciones Hispanas de Estados Unidos, anualmente reconocen y premian las aportaciones de El Periódico USA, en las diversas categorías que determinan.

La administración de este órgano periodístico en más de una ocasión ha hecho compilaciones de artículos convirtiéndolos en valiosas ediciones, mismas que han sido premiadas. Algunas de sus publicaciones rebasan los cientos de miles de consultas de usuarios que se asombran y reproducen y usan la pertinencia y lo atinado de la información publicada. En suma, nadie puede negar que es un logro absoluto lo que hace casi cuatro décadas fue un sueño que se hizo un proyecto y ahora es una exitosa y reconocida realidad.

LOS HÉROES Y HEROÍNAS

Un destacado empresario, Miguel Letelier, es sin duda el que la historia reconocerá como el hombre de la gran visión. Como es siempre el caso, las visiones necesitan operadores; José Luis B Garza uno de los periodistas de cepa, de los que pocos quedan, ha sido el general de campo que ha logrado un equipo excepcional que envidian muchos. No sólo lo ha logrado, lo ha mantenido que es más difícil. Los nombres de los que hacen posible esta obra reciben ideas, reportajes, artículos, fotos, siguen instrucciones, usan su iniciativa, venden publicidad, corrigen, ven su producto semanalmente en lo impreso y diariamente en lo virtual. Ellos son los héroes y las heroínas que no menciono; pero ante los cuales me quito el sombrero.

LA JOYA DE LA FRONTERA

Para los que conocemos la frontera (esa frontera del Paso-Juárez a Brownsville-Matamoros), no es difícil concluir que El Periódico USA es una institución auténtica, única, que ha sabido hacerse un apéndice indispensable, útil, renovador y con influencia suficiente para que se considere la Joya de la Frontera. Como nada es eterno, sería oportuno pensar en planes de contingencia, renovación y relevo, con estilos híbridos de trabajo, con un reinvento de las jerarquías, buscando nuevas estructuras a partir de nuevos criterios, donde la equidad siga siendo la norma, reinventando la comunicación, sobre todo de redes sociales, estimulando la preparación y el ingenio novedoso de los miembros del equipo, en suma, que siga esta Joya de la Frontera adaptándose y reinventándose, como hasta ahora lo han hecho.