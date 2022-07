La legendaria cantante newyorquina Brenda K. Starr continúa apostando a la salsa, con su nuevo tema “Quédate’

La nacida en New York, madre de cuatro hijos, regresa a los escenarios con más fuerza y lo hace con conciertos de ‘Free Style Music’ donde sus seguidores anglos la aclaman como la reina de este estilo, que marcó una generación. También, Brenda K. Starr en esta nueva etapa de su carrera acumula una serie de eventos a los que ha sido invitada para llevar su salsa a su natal New York, Houston, Tampa y al Festival Puertorriqueño de Wisconsin. Internacionalmente está confirmada para visitar Colombia y a la celebración de Hallowen en Panamá. De esta manera, Brenda demuestra que, a pesar de los años, su música no pierde vigencia y próximamente a su mercado anglo le estará ofreciendo un nuevo sencillo titulado “The Only One I Love” para el mes de agosto.