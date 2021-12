La Liga Mx anuncia que será severa en medidas contra la discriminación

México, (EFE).- El presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, anunció que la institución será severa al tomar medidas contra la discriminación contra las mujeres y los homosexuales, que espera disminuya en el 2022.

“Para cualquier tiempo de violencia contra las jugadoras, el protocolo de la Asamblea permite una línea de acción y de aquí al mes de mayo tendremos sanciones específicas”, dijo el directivo respecto a casos de ofensas en la liga de mujeres.

Arriola celebró que el grito homofóbico frecuente en los estadios no se manifestó en la fase final de la liga y reiteró la idea de mantener una política de prevención, aunque no faltarán las sanciones contra los que discriminen.

“El que grite no tiene cabida en el estadio, hemos generado un protocolo para que la gente sea retirada de los estadios, pero ojalá no tengas más sanciones”, dijo.

Arriola destacó que en el 2021 el tiempo efectivo de los partidos creció en más de tres minutos, y se alegró de que Cruz Azul y Atlas hayan roto rachas negativas añejas.

El directivo aseveró que, además de las seguidillas negativas que dejaron de serlo, por parte de Azules y Rojinegros, este año la liga experimentó avances como la extensión de 47:00 a 50:51 minutos el tiempo efectivo de los partidos.

“La duración del espectáculo se incrementó. Esto significa que nuestros aficionados disfrutaron de más juego continuo, con más espectáculo”, explicó.

Al hablar de las metas del próximo año, reconoció que, además de disminuir los tiempos muertos, en la próxima campaña una de las prioridades será que los ingresos económicos se acerquen a los de antes de la covid-19.

“El objetivo es aumentar los ingresos para que los equipos incrementen las ganancias”, concluyó.