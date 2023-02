La llegada de toneladas de flores a Miami anuncia ya San Valentín

Miami, (EFE).- La rosa significaba amor para los enamorados de la época victoriana y también para los de hoy en día, como prueban las miles de toneladas de esas flores que llegan a EE.UU. para regalar por San Valentín, una fiesta en la que los estadounidenses gastarán este año unos 25.900 millones de dólares.

El Día de los Enamorados, que se celebra el 14 de febrero, festividad de San Valentín, es muy popular en este país, hasta el punto que un 52 % de su población lo va a celebrar, de acuerdo con la National Retail Federation (NRF), que representa al importante comercio minorista estadounidense.

Este año el gasto será de casi 26.000 millones de dólares, lo que significa 192,80 dólares en promedio por persona, mientras que en 2022 fue de 23.900 millones de dólares y el promedio “per capita” de 175,41 dólares.

Después de los dulces y las tarjetas, las flores son los regalos más escogidos por los estadounidenses para demostrar su amor.

EL AEROPUERTO DE MIAMI, UN “HUB” FLORAL

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), a donde llega el 89 % de las flores importadas por EE.UU. para festejar San Valentín, calcula que este año recibirá en total unas 327.881 toneladas de ese producto, principalmente provenientes de Sudamérica, por un valor de más de 1.500 millones de dólares.

Antes de ser distribuidas, las flores, sobre todo rosas y muchas de color rojo oscuro, que significa pasión en el lenguaje floral que se hizo popular en el siglo XIX para comunicar lo que no se podía decir con palabras, son inspeccionadas por los aduaneros para garantizar que no entren plagas en territorio estadounidense.

A medida que se acerca el día del patrón de los enamorados los cargamentos florales se incrementan y consiguientemente el trabajo de los inspectores, según pudo constatar este lunes EFE tras la llegada de un avión de carga de la compañía colombiana Avianca, acondicionado para que las flores estén siempre a una temperatura que no pase de los dos grados centígrados (35,5 Fahrenheit).

Los inspectores abren cajas al azar y sacuden la flores sobre grandes papeles de color blanco para que si hay insectos, caigan y se hagan visibles claramente.

De acuerdo con un informe de la empresa de remesas digitales WorldRemit sobre el impacto económico y las nuevas tendencias en la celebración del Día de los Enamorados, los estadounidenses consumen 58 millones de libras (26,3 millones de kilos) de chocolate en San Valentín, la mayor parte en forma de corazón.

Además se intercambian 145 millones de tarjetas y probablemente las flores que compren provengan de Colombia.

Este año se sigue sintiendo el efecto de la inflación mundial y según una encuesta reciente entre los usuarios de WorldRemit de todo el mundo, más de un 25 % de las personas están cambiando sus hábitos para ajustarse a esta situación.

Más allá de cuánto vayan a gastar las parejas en esta fecha, el dinero puede generar ciertos disgustos si no se trata con transparencia, dice WorldRemit.

De hecho, el 30 % de las personas encuestadas por esa firma dijo que los secretos financieros son el peor problema de las relaciones.

ENAMORADOS DE SUS MASCOTAS

El informe de NRF aporta algunos datos igualmente llamativos que tienen que ver con un concepto del Día de San Valentín más amplio que el de las parejas que va imponiéndose más año a año.

“Si bien el gasto en otras personas importantes y miembros de la familia está en línea con el año pasado, muchos consumidores buscan mostrar aprecio por las otras relaciones significativas en sus vidas”, señala.

Del aumento de 17 dólares en el gasto por persona en San Valentín con respecto a 2022, 14 dólares provienen de los regalos que los estadounidenses van a hacer a sus mascotas, amigos y compañeros de trabajo, junto con compañeros de clase o maestros.

Incluso entre aquellos que no planean celebrar el Día de San Valentín, el 28 % aún marcará la ocasión de alguna manera, buscando regalos que no sean de San Valentín, regalándose algo especial o planeando una reunión o una salida nocturna con amigos solteros y familiares, dice NFR.