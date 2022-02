La Marisoul estrena “La Marisoul and The Love Notes Orchestra Vol, 2”

Los Angeles, (Notistarz).- La cantante Marisoul Hernández, vocalista de la banda México-Americana “La Santa Cecilia”, regresa con la última entrega de su primer proyecto como solista “La Marisoul and The Love Notes Orchestra Vol, 2”.

Inspirado en figuras legendarias como Olga Guillot, Toña La Negra y Ella Fitzgerald y con la producción de la propia Marisoul, y el disco es un extraordinario tributo que revive géneros como el bolero y el jazz estadounidense y los presenta a una nueva generación de oyentes en todo el mundo.

Al igual que en la primera entrega, La Marisoul, está acompañada de una excelente orquesta que, con arreglos excepcionales, asume la tarea de interpretar una selección de clásicos que incluye “Dream a Little Dream” ft. The SongBirds, “Oración Caribe” y “Nuestro Juramento”, en la que se une a sus compañeros de La Santa Cecilia.

“La Marisoul and The Love Notes Orchestra Vol. 2” celebra de manera excepcional la historia de la música y proporciona a sus fanáticos una nueva banda sonora con la que sobrellevar los altibajos de la vida y que promete acompañarlos a medida que se enamoran y persiguen sus sueños.

Junto con este álbum, los fanáticos podrán disfrutar también el video oficial de “Qué Sabes Tú” en el canal oficial de La Marisoul en YouTube, una artista criada en Los Angeles.

El audiovisual estuvo bajo la dirección de Humberto Howard – la mente creativa detrás del video “A Thousand Times” y es una pieza en blanco y negro que recuerda las obras cinematográficas de la Era del Jazz y resalta la nostalgia y la emoción de la obra maestra compuesta por Myrta Silva que, en 2022, resurge en la poderosa voz de La Marisoul, que debuta como solista bajo los sellos Rebeleon Entertainment y Virgin Music US Latin.

Como solista, ha colaborado con algunos de los nombres más importantes de la música, entre ellos, Elvis Costello and The Roots en su disco de 2013 ‘Wise up Ghost’ y en su posterior presentación en The Jimmy Fallon Sho, entre otros.