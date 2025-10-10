La mayor cadena de supermercados de Florida permite la portación abierta de armas

Miami, (EFE).- La mayor cadena de supermercados de Florida, Publix, permitirá la portación abierta de armas en sus tiendas tras entrar en vigor una orden judicial que autoriza a los habitantes del estado a cargar sus pistolas en público, según confirmó la compañía estadounidense a EFE.

“A partir del 25 de septiembre de 2025, la ley de Florida permite la portación abierta de armas de fuego. Publix sigue todas las leyes federales, estatales y locales”, indicó la directora de Comunicaciones de la empresa, Maria Brous, en un correo electrónico.

La medida entra en vigor tras cumplirse en dicha fecha el plazo de 15 días que fijó la Corte de Apelaciones del Primer Distrito de Florida, que declaró el 10 de septiembre inconstitucional la ley estatal que prohíbe portar armas de fuego abiertamente en público, lo que se conoce como ‘open carry’ en Estados Unidos.

Aunque no se reformó la ley, ningún otro tribunal de apelaciones cuestionó el fallo, por lo que las autoridades estatales comenzaron a permitir que las personas exhiban sus pistolas en la calle, pese a las reservas de algunos senadores republicanos o la Asociación de Alguaciles de Florida.

Legisladores demócratas, como el senador estatal Carlos Guillermo Smith, compartieron este miércoles en sus redes sociales la decisión de Publix, que primero reportó el medio Sun Sentinel, y cuestionaron la nueva normativa en Florida, impulsada también por el fiscal general del estado, James Uthmeier.

“Por años, nos opusimos a la portación abierta de armas junto a los Alguaciles de Florida y la vasta mayoría de los floridanos. Pero DeSantis nombró a jueces de derecha e instaló a un fiscal general no electo (por voto popular) que se niega a defender nuestras leyes. Este es el resultado y no nos hace más seguros”, opinó Smith en X.

DeSantis había pedido a inicios de septiembre una ley para cargar con las pistolas en público en Florida, donde más de un tercio de la población, el 35 %, posee un arma, según el sitio especializado Ammo, pero esta iniciativa se había atascado en el Legislativo local.

Alguaciles de Florida han recordado que el porte abierto de armas seguirá prohibido en negocios privados que así lo pidan, como tiendas y restaurantes, además de siempre en aeropuertos, escuelas, bares, comercios de alcohol, cortes judiciales, instalaciones de la policía y otros edificios gubernamentales.

Publix afirma en su sitio oficial que es una de las 10 mayores cadenas de supermercados de Estados Unidos, con ventas por 57.900 millones de dólares en 2024 y 1.421 sucursales en ocho estados del sur de Estados Unidos, donde Florida concentra la mayoría, casi 900.