La mayoría de haitianos no obtendrá refugio en México, advierte autoridad

Ciudad de México, (EFE).- Por su condición y razones migratorias, los haitianos tienen muchas dificultades para obtener refugio en un México que suma un récord de peticiones en lo que va de año, explicó este jueves a Efe el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Alfonso Ramírez.

México ha recibido 77.559 peticiones de asilo entre enero y agosto, un número que ya supera el anterior máximo de 70.423 solicitudes de todo 2019.

Sobresalen las solicitudes de hondureños, 29.699, y de haitianos, con 18.883 casos.

Los haitianos han reflejado en las últimas semanas la enorme crisis migratoria que padece el país porque miles de ellos están varados en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, y también en el norte del país, donde viven en condiciones precarias tras intentar cruzar masivamente desde Ciudad Acuña, en Coahuila, a Del Río (Texas, EE.UU.), siendo en su gran mayoría deportados.

No obstante, por su situación migratoria y su paso por otros países como Brasil y Chile, la mayoría no son aptos para ser refugiados.

“Los haitianos en realidad no son refugiados desde nuestro punto de vista (porque) no vienen bajo ninguno de los elementos propios de la definición de refugiado”, explicó el coordinador general de la Comar, con una larga trayectoria en la materia con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Ramírez explicó que la mayoría de haitianos hoy en México proceden de Brasil y Chile y salieron de su país tras el terremoto de 2010 para comenzar a llegar a México a partir de 2019.

Añadió que no cumplen “con las características propias” del refugiado -como huir de la violencia o tener el temor fundado de ser perseguido por motivos de índole política o de raza, por ejemplo- pues en su mayoría vienen “básicamente por razones económicas”.

A las 18.883 peticiones de 2021, explicó el experto, hay que sumarled las solicitudes de Chile (2.590) y de Brasil (1.243).

“Son en realidad hijos de haitianos que vienen con sus padres”, dijo el titular de la Comar, que reiteró que ese es el perfil del haitiano que ahora se encuentra en tierras mexicanas pese al reciente asesinato del presidente Jovenel Moise o el terremoto de agosto, que también incentivará el éxodo.

A todos ellos se les da trámite, explicó, y mientras se está atendiendo su caso no pueden ser repatriados.

OTROS FACTORES

Más allá de la crisis haitiana, Ramírez explicó que los factores que detonan la migración siguen “presentes” y “agudizándose”.

Y añadió que la Comar ha establecido cuatro principales motivos para emigrar en la región.

El primero se relaciona con la pandemia de coronavirus que llevó al cierre de muchas fronteras en 2020 y, este año, junto con las reaperturas y la vacunación, ha animado a muchos a emprender el viaje.

A ello se le suma la “tremenda crisis” económica derivada de la pandemia, así como lo huracanes “devastadores” de finales del año pasado en el norte de Centroamérica, que “agravaron” la situación de miles de personas.

Y el último factor, agregó, han sido las “enormes expectativas derivadas del Gobierno Biden” y tras desmantelar el programar “Permanecer en México” -ahora restituido por el Supremo- o dejar de hablar del “muro”, generando una “reacción de bumerán”.

SATURACIÓN

Los servicios “se están saturando por la cantidad enorme de gente que está llegando, que rebasa absolutamente todas las capacidades nuestras y de todos los que trabajamos con refugiados”, reconoció.

Según la ley, la Comar tiene 45 días hábiles y 45 adicionales para resolver un trámite, aunque a menudo esto se alarga pese a que este año ha mejorado la eficiencia en los trámites.

Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, lleva meses con miles de migrantes malviviendo. Según estimaciones de la Comar, de las decenas de miles de solicitudes de refugio, el 70 % son de migrantes en esta región.

Por ello, esta semana la Comar -con el apoyo de varias instituciones- habilitó un estadio para revisar las solicitudes de refugio con la meta de atender a 2.000 personas al día.

Aunque muchos podrían ya no estar en el municipio porque se movieron hacia el norte, pese a que la normativa dicta que los solicitantes deben permanecer en el mismo estado mientras se resuelve su trámite.

MÁS LLEGADAS

De acuerdo con datos oficiales, la tasa de obtención del refugio para quienes lo piden es cercano al 74 % en 2021.

Aunque para los haitianos, y por los motivos antes expuestos, es mucho menor, de alrededor del 30 %.

No obstante, el canciller de México, Marcelo Ebrard, afirmó esta semana ante el Senado que se busca dar refugio a los haitianos que no tengan ya esta condición en otros países de la región, y auguró la llegada de más personas al país.

“Sabemos que hay movimientos, pero no sabemos todavía de qué tamaño van a ser”, apuntó el secretario de Relaciones Exteriores.

A título personal, Ramírez lamentó que parte del elevado éxodo migratorio se incentive a base de engaños.

“No cualquiera emprende un viaje de esta naturaleza desde Brasil y Chile, con la familia completa, vía terrestre y pese a que ya tenían un regularización migratoria”, aseveró.

Pero los traficantes de personas “no se tientan el corazón” y prosperan “a costa del sufrimiento humano. Esta es una verdadera tragedia”, concluyó.