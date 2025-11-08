25.9 C
La mayoría de hispanos dice que “es un mal momento para ser latino” en EEUU, según sondeo

By El Periódico USA
Activistas latinos se manifiestan contra el presidente Donald Trump, afuera del Centro de Convenciones de San Diego, California (EE.UU.). Imagen de archivo. EFE/David Maung

Los Ángeles, (EFE).- Más de seis de cada diez latinos en Estados Unidos (65%) afirma que es un mal momento para pertenecer a esa etnia, un pesimismo alimentado por la retórica antiinmigrante del Gobierno del presidente Donald Trump, según una encuesta revelada por Axios y Noticias Telemundo.

El sondeo encontró que sólo el 31% afirma que es un buen momento para los hispanos.

El pesimismo aumentó considerablemente con respecto a marzo de 2024 cuando el 55% de encuestados veía bien ser latino y el 40% mal.

Cuando se compara con un sondeo de octubre de 2022, el cambio es radical ya que el 65% de latinos veía bien ser una persona de esa etnia y 31% mal.

La apreciación está marcada por los partidos políticos: el 64% de los republicanos encuestados afirma que es un buen momento para ser latino, en comparación con el 30% de los independientes y solo el 16% de los demócratas.

Las expectativas sobre alcanzar el sueño americano también han descendido, el 44% de los latinos encuestados cree poder lograrlo, menos que el 53% en marzo de 2024.

El 31% de los encuestados afirma que las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) han cambiado su forma de vida, y el 53% teme que ellos o un ser querido sean detenidos debido a su origen étnico.

La encuesta realizada por Ipsos para los dos medios de comunicación se realizó del 21 al 27 de octubre pasado a 1.123 adultos hispanos/latinos de 18 años o más, de los cuales 699 están registrados para votar.

