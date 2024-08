La mexicana Gabriela Agúndez se queda a las puertas del podio

París, (EFE).- La saltadora mexicana Gabriela Agúndez se quedó a las puertas del podio en los Juegos Olímpicos de París, tras concluir este martes quinta en la final de plataforma de 10 metros, un puesto mas atrás que el que ocupó hace tres años en Tokio.

Un medalla que Agúndez pareció tener a su alcance cuando a la conclusión de la segunda ronda de saltos se situó a tan sólo 0,80 puntos de la norcoreana Mi Rae Kim, que finalmente acabó colgándose el bronce con una nota de 372,10 unidades, 21,70 puntos más que la mexicana.

“Es verdad que me hubiera encantado colgarme esa anhelada medalla individual, pero me toca irme con un quinto. No es fácil ser la quinta mejor del mundo, así que me quedo con eso, con todo lo que trabajé en el proceso y con la sensación de disfrutar en la final”, señaló Agúndez.

Una final en la que, como ella misma recalcó, la saltadora mexicana mostró una versión mucho más sólida que en la preliminares y semifinales del jueves en las que sufrió más de lo previsto para lograr la clasificación.

“Hoy sí que disfruté con mi competencia, disfruté de cada clavado, cosa que ayer no hice. Ayer sufrí para pasar primero a las semifinales y luego a la final, pero hoy compitió una Gaby totalmente diferente, una Gaby que disfruta con lo que hace”, indicó la ‘clavadista’.

Cambio de actitud que no bastó a la mexicana para acercarse a las chinas Hongchan Quan, que se colgó la medalla de oro con una nota de 425,60 puntos, y Yuxi Chen, plata con 420,70 unidades, que al igual que ocurrió en los pasados Juegos de Tokio volvieron a ocupar las dos primeras plazas del podio.

Una superioridad que condenó, casi de partida, a la mexicana Gabriela Agúndez y al resto participantes a tener que conformarse con pelear por la medalla de bronce.

Pugna en la que la mexicana, que contabilizó un total de 350,40 puntos, se vio superada por la canadiense Caeli McKay, que concluyó cuarta, y la norcoreana Mi Rae Kim, tercera, tras las inalcanzables saltadoras chinas.

Un resultado que Agúndez quiere revertir dentro de cuatro años en Los Ángeles, donde tratará de pelear por la medalla que se le escapó por poco tanto en los Juegos de Tokio, en los que fue cuarta, como en estos de París.

“No sé todavía qué me depara el destino, pero todavía tengo un sueño por cumplir. Todavía tengo una meta, un objetivo y quiero seguir trabajando por ese sueño”, concluyó la saltadora mexicana.

Más lejos del podio se quedó su compatriota Alejandra Orozco, plata en Londres 2012 y bronce en Tokio 2020 en saltos sincronizados desde 10 metros, que concluyó en octava posición con una nota final de 320,60 puntos.