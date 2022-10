La mexicana Julieta Grajales da fuerza femenina a la justicia en nueva serie

Ciudad de México, (EFE).- La actriz mexicana Julieta Grajales tuvo que entender que la vulnerabilidad y la fuerza no están peleadas al encarnar en la serie “Lotería del crimen” a Victoria, una detective mexicana que en su afán por encontrar la justicia luchará por el lugar de las mujeres en espacios hostiles como la policía.

“Es una mujer sumamente comprometida con su trabajo buscando la justicia, me encantó poder imaginarme que podía representar a una mujer como ella porque representa a muchas mujeres con este oficio tan arduo y arriesgado y me genera muchísimo orgullo ser la voz de tanta gente que se dedica a estos trabajos tan fuertes”, explica Grajales en entrevista con EFE.

La actriz, quien protagoniza la historia de acción dirigida por Carlos Carrera, que ya se transmite por el canal Azteca 7, siguió de cerca el trabajo de policías mexicanos para poder entender a un personaje como el que interpreta.

“Estuvimos estudiando en la Universidad de la Policía unos días y me impresionó mucho ver que todo era igual para todos, que los entrenamientos son igual de duros para las hombres que para las mujeres”, explica.

Ahí pudo conocer historias de mujeres que, como Victoria, creen en la justicia en un país tan golpeado por la impunidad y que luchan por la equidad.

“Fue inspirador y me quise agarrar de estas personas que sí confían en su profesión y que están ahí con la transparencia y la ética”, confiesa.

Además, pudo prepararse para poder hacer sus propias escenas de acción, pues asegura que para lo único que quiere una doble en esta serie, es para hacer las escenas de motocicleta, pues las demás disfruta de actuarlas.

ACCIÓN Y REALIDAD

“La lotería del crimen” sigue a un grupo de detectives de la Unidad de Investigación Criminal (UNIC), que están encargados de resolver casos de asesinos seriales o mentes criminales atípicas.

Algunas de las historias que conforman los 24 episodios de la primera temporada, estuvieron inspiradas en situaciones reales que acontecieron en el país, y es el resultado de una “ardua búsqueda” por parte de los escritores del show.

“Hay un poco una mirada crítica de reflexión, nos gustaría que la vida fuera más justa, nos encantaría que todos los agentes de policías fueran súper entregados y éticos, me gustaría pensar que puede haber un cambio en la sociedad”, dice Grajales.

Sin embargo, algo importante de la serie es que “no maquilla las cosas”, pues según cuenta Grajales, problemáticas como el machismo y la lucha de las mujeres dentro de la serie se mantienen con la intención de señalar uno de los grandes vicios de la sociedad.

El elenco, también compuesto por Claudio Lafarga, Arnoldo Picazzo, Jerry Velázquez, Tamara Niño de Rivera, Lupita Sandoval, entre otros, además muestra diversas personalidades que enriquecen el programa, según cuenta Julieta.

“Cada personaje tiene sus características, hay una que es la ‘fresa’ (de clase social alta), que nos enseña que a veces nos dejamos llevar por las apariencias, tenemos al clásico que quiere golpear a todo mundo hasta sacarle la verdad, al comandante que es duro y quiere cerrar los casos sin darle seguimiento, y Victoria que siempre es una necia y no se deja”, afirma.

PASADO Y VULNERABILIDAD

El personaje de Julieta no solamente mostrará la cara dura y heroica de Victoria, sino que enseñará que dentro de esa mujer fuerte también hay espacio para la vulnerabilidad, y que es precisamente de su parte más sensible de donde nace su deseo de justicia.

“A ella le mataron a sus papás desde niña, y desde entonces se hizo la promesa de que iba a hacer justicia. Pero hay un momento muy intimo en la serie con su abuela, aunque siempre aparenta que solo tiene esa cara de fuerza, en realidad es una persona súper sensible”, adelanta.

Grajales anticipó que todo el equipo ya se está preparando para concretar una segunda temporada.