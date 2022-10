La mexicana Zabaleta aprende de Bocelli “a sentir” la vibración de la música

Ciudad de México, (EFE).- Si algo disfruta la mexicana Susana Zabaleta es poder cantar con una orquesta, y esa dicha se multiplica cuando se trata de compartir escenario con el italiano Andrea Bocelli, cantante que la enseñó a conectar con el tenor y la música, más allá de la vista.

“Fue como entrar en una burbuja de agua los dos en la que no se necesitó nada. Fue tan mágico que yo misma cerré los ojos y dije ‘ponte a sentir’”, respondió Zabaleta a EFE en conferencia de prensa sobre las presentaciones que ha dado con Bocelli en lo que va del año.

La soprano expresó que aunque nunca se sintió intimidada por el tenor italiano, tenía cierto nervio de no poder conectar con Andrea, pues antes de subir al escenario a cantar frente al público nunca había interactuado con él y, en su experiencia, el contacto visual había sido muy importante en todas sus presentaciones anteriores.

“Yo nunca había cantado con alguien que no viera y normalmente cuando haces un dueto siempre los ves a los ojos, sobre todo si es una ópera, y dije, ¿Cómo le vamos a hacer?, ni lo conozco, ni modo que lo toque”, relató.

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que en un ambiente como el que genera Bocelli, a quien describió como “un ángel”, era innecesario el contacto visual y aseguró que se trató de una “experiencia maravillosa” marcada por las vibraciones y emociones que genera la música.

Este año Bocelli ha dado dos conciertos en el país, el primero de ellos en la Rivera Maya y el segundo en Ensenada, Baja California, con su gira “Believe World Tour”.

Para febrero de 2023, el tenor regresará a México con una presentación en el Campo Marte de la Ciudad de México, el 19 de febrero, y también visitará el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, el 21 de febrero.

Zabaleta, quien además es actriz y sexóloga, confesó que si algo disfruta de sus múltiples actividades es cantar, pero aún más específicamente, el tener la oportunidad de cantar con una orquesta, por lo que la invitación de Andrea fue para ella un “regalo”.

“Cantar es una de las cosas que más disfruto y con una orquesta para mí es como cuando te dan el premio mayor, está padrísimo (muy bonito) tener la banda (con Francisco Céspedes y Raúl di Blasio), pero tener una orquesta es como ponerte ese vestido que nunca te alcanzó (para comprar), así se siente, no puedo estar más feliz, me siento como pez en el agua”, aseguró Zabaleta.

Además, agradeció haber tenido la oportunidad de proponer al equipo de Bocelli los temas que a ella le interesaba cantar junto al tenor para los conciertos anteriores y los que vendrán en 2023.

Finalmente, la cantante se dijo feliz por el momento de dicha profesional por el que actualmente atraviesa y aseguró que se trataba del fruto de todo aquello que había “sembrado”.

“Vivo el día a día pensando que lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo hacer, me estoy presentando en escenarios, van a salir tres películas que hice el año pasado, no puedo estar más feliz”, puntualizó.