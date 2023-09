La MLB ordena la baja administrativa de Julio Urías, acusado de violencia doméstica

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Las Grandes Ligas (MLB) ordenaron la baja administrativa del mexicano Julio Urías, lanzador de Los Ángeles Dodgers, pendiente de la investigación por las acusaciones de violencia doméstica recibidas por el pelotero.

“Hoy la MLB anunció que Julio Urías fue puesto en baja administrativa pendiente de la investigación, de acuerdo con la política de Violencia Doméstica, Acoso Sexual y Abuso Infantil del deporte con la Asociación de Jugadores de la MLB”, informaron los Dodgers en un comunicado.

“Los Dodgers toman todo tipo de acusaciones muy seriamente y no aprobamos ni personamos actos de violencia doméstica. Estamos colaborando completamente con la investigación de la MLB y apoyamos el uso de esta política por parte de la MLB y de comisionado”, agregaron.

El pasado domingo, Urías pasó cerca de cinco horas bajo arresto por presunta “violencia doméstica”, cuyos detalles no han sido precisados, y fue liberado el pasado lunes tras el pago de una fianza de 50.000 dólares.

El arresto se produjo pasadas las 23.00 locales del 3 de septiembre y Urías fue liberado en torno a las 5.00 de la madrugada.

El lanzador había acudido esa noche al partido del Los Ángeles FC contra el Inter Miami del argentino Lionel Messi, que se disputó de las 19.00 a las 21.00 locales.

Es la segunda vez que Urías se ve envuelto en un escándalo de este tipo. En 2019, la policía lo arrestó por la sospecha de haber empujado a una mujer.

Finalmente no le presentaron cargos, pero el mexicano tuvo que pagar 20.000 dólares de fianza y fue suspendido por 20 juegos por la MLB.

Esta suspensión puede impedir al mexicano disputar la postemporada de las Grandes Ligas.

Urías, quien en la actual temporada cuenta con marca de 11-8, con un porcentaje de carreras limpias permitidas de 4.60, en 21 aperturas, también podría ver afectada su cotización de cara a la agencia libre, ya que se encuentra en su último año de contrato con los Dodgers.