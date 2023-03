La MLB palpita con el posible adiós de Cabrera y los retos de 13 latinos

Redacción Deportes, (EFE).- La edición 119 de la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, que comienza este 30 de marzo, ha quedado marcada por el adiós insinuado por el venezolano de 39 años Miguel Cabrera, y los desafíos adquiridos por, al menos, otros 13 peloteros latinoamericanos al renovar contratos o cambiar de equipo.

Si Cabrera no decide lo contrario, este 2023 será “el momento para decir adiós” tras 15 campañas en la MLB con los Tigres de Detroit.

‘El Tigre de Maracay’ entra en su último año de contrato y en la pasada temporada superó los 3.000 ‘hits’ en su carrera. Solo 33 jugadores consiguieron romper esa barrera en la historia del béisbol estadounidense.

Otros peloteros piensan de momento en los nuevos retos, como ocurre con los dominicanos Manny Machado y Fernando Tatis júnior en los Padres de San Diego, o la consolidación, como es el caso del mexicano Julio Urías en los Dodgers de Los Ángeles.

Del cubano Carlos Rodón, estelar fichaje de los Yanquis de Nueva York, se espera tanto como de su compatriota Yordan Álvarez, bateador de los Astros.

El puertorriqueño Francisco Lindor debe apuntalar su condición de líder de los Metros de Nueva York, situación similar planteada al dominicano Sandy Alcántara, estrella de los Marlins de Miami.

A POR EL PREMIO CY YOUNG

Alcántara es la principal estrella del picheo de los Marlins y, en su condición de ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, su meta es llevar al equipo a la postemporada.

El mexicano Urías, quien ha sido reconocido como el as de los Dodgers, también se perfila como uno de los candidatos al Cy Young.

El zurdo dominicano Framber Valdez ahora tendrá la tarea de llenar el vacío de líder de rotación dejado por el ganador de Cy Young Justin Verlander.

El cubano Rodón fue la principal adquisición de los Yanquis en el mercado de agentes libres. No obstante, comenzará la temporada en lista de lesionados.

El dominicano Machado concluyó 2022 en el segundo lugar en las votaciones para el galardón de Jugador Más Valioso en la Liga Nacional y en 2023, con unos Padres de San Diego reforzados, sus posibilidades de lograr el esquivo premio parecen aumentar.

Álvarez aportó 37 vuelacercas la pasada campaña. El jardinero y bateador designado fue finalista en la Liga Americana y en este curso no se espera menos de él.

El dominicano José Ramírez, estrella de los Guardianes de Cleveland, finalizó entre los primeros seis en cinco de las últimas seis votaciones para el premio al Jugador Más Valioso. Y este año espera asestar el golpe.

JUAN SOTO Y EL REGRESO DE TATIS

El año pasado, el dominicano Juan Soto vivió una temporada que no estuvo a la altura del rendimiento que le dio notoriedad. Los Padres de San Diego, que esperan mucho, también esperan incrementar sus ambiciones con el regreso a los diamantes de Tatis Jr, que cumplirá este año su suspensión de 80 partidos por dar positivo por Clostebol, sustancia prohibida por el programa antidopaje de la MLB.

Los Metros de Nueva York también tienen planes serios a partir de su principal figura, el puertorriqueño Francisco Lindor; como los Bravos de Atlanta Atlanta los tienen con el venezolano Ronald Acuña, los Mellizos de Minnessota en el también boricua Carlos Correa y los Marineros de Seattle en el Novato de la Liga Americana de 2022, e dominicano Julio Rodríguez.