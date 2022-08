La MLS se impone a la Liga MX en el concurso de habilidades

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Los seleccionados de la liga estadounidense de fútbol (MLS) se impusieron a los elegidos de la liga mexicana (Liga MX) en el concurso de habilidades que se jugó en Minnesota previamente al Juego de Estrellas de este miércoles entre los mejores de ambas ligas.

Representaron a la MLS el argentino del Austin FC Sebastián Driussi, el colombiano del FC Dallas Jesús Ferreira, el mexicano del LA Galaxy José “Chicharito” Hernández, el también mexicano del Houston Dinamo Héctor Herrera y el español del New England Revolution Carles Gil.

También jugaron por la liga estadounidense el californiano de origen mexicano del Cincinnati Brandon Vázquez, el portero del New York City Sean Johnson, el alemán del Nashville SC Hany Mukhtar, el canadiense portero del Minnesota United Dayne St. Clair, y el argentino Emanuel Reynoso, también del equipo local.

Por la Liga MX participaron el colombiano mediapunta del Pachuca Avilés Hurtado, el defensa del Atlas Luis Reyes, el delantero colombiano también del Atlas Julián Quiñones, el delantero argentino del Monterrey Germán Berterame y el mediocampista del Cruz Azul Uriel Antuna.

Además, estuvieron representando a la liga mexicana el volante argentino del Club Deportivo Riestra Alexis Vega, el centrocampista español del Club América Álvaro Fidalgo, el centrocampista del Pachuca Luis Chávez, el portero del Santos Carlos Acevedo y el cancerbero colombiano del Atlas Camilo Vargas.

El primero de los duelos de la noche consistió en un concurso de tiros a meta en el que tres jugadores de cada equipo dispararon a 11 objetivos, uno de ellos en movimiento. Cada jugador tiró durante 60 segundos.

Los jugadores de la MLS vencieron la primera prueba de habilidades, en la que tuvieron actuaciones destacadas de Jesús Ferreira y Héctor Herrera, por un contundente 136 a 74.

La segunda prueba del concurso de habilidades, la de toque, en la que un receptor trata de controlar y redirigir la pelota pasada por sus compañeros de equipo a uno de cuatro objetivos, también la ganó la MLS gracias, especialmente, a los aciertos de Fidalgo y Mukhtar.

En la tercera prueba del concurso, ‘cross & volley’ (cruce y volea), lo que más se puntúa son los goles de volea con estilo, y aunque ‘Chicharito’ Hernández ofreció un buen espectáculo, fueron los seleccionados de la liga mexicana Vega y, sobre todo, Hurtado, los que mejor se reivindicaron de chilena.

En el cuarto desafío del concurso de habilidades, de pase, un jugador de cada equipo compitió simultáneamente en una carrera para ser el primero en alcanzar cada uno de cuatro objetivos. Berterame superó a Reinoso y Chávez a Herrera.

Llegados empatados al último duelo, el de tiro al larguero, el concurso de habilidades se decidió por los locales, que el año pasado perdieron este desafío pero que ganaron el partido de las estrellas, con un extraordinario lanzamiento al travesaño de Mukhtar.

Este miércoles, a las 8.30 de la noche (ET) los mejores jugadores de las ligas mexicana y estadounidense se enfrentarán en el Juego de las Estrellas.

‘Chicharito’, líder de los Galaxy, será el capitán del equipo de la MLS.