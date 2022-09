La música urbana en español lidera la listas del verano de YouTube y Spotify

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- De la mano de artistas como Bad Bunny, Bizarrap o Karol G, la música urbana en español ha conseguido afianzarse este verano como líder en número de reproducciones de YouTube y Spotify, plataformas en las que actualmente domina sus listas de éxitos a nivel global.

Seis de las diez canciones más reproducidas este verano en YouTube son creaciones de artistas hispanos y otros seis temas latinos lanzados esta temporada lideran ahora el ‘top-10’ mundial de Spotify, según estadísticas oficiales de ambas plataformas.

Desde su lanzamiento a principios de mayo, el último disco del puertorriqueño Bad Bunny, titulado “Un verano sin ti”, ha supuesto un fenómeno sin precedentes y sus canciones “Tití Me Preguntó” y “Me Porto Bonito” son los dos temas más reproducidos de YouTube este verano, con 398 y 330 millones de visitas respectivamente.

Además de su exitosa colaboración con Chencho Corleone en “Me Porto Bonito”, el tema conjunto de Bad Bunny con el grupo colombiano Bomba Estéreo, “Ojitos Lindos”, se sitúa en noveno lugar de la lista de éxitos globales de YouTube este verano, alcanzando los 155 millones de reproducciones.

La estela de Bad Bunny la siguen de cerca otras composiciones muy aclamadas este año, como el ‘featuring’ entre Shakira y el también puertorriqueño Rauw Alejandro en el sencillo “Te Felicito” y la famosa sesión del productor argentino Bizarrap con el artista español Quevedo, titulada “Bzrp Music Sesiones, vol. 52”

Estas dos canciones se encuentran actualmente en los puestos tercero y cuarto de la lista de éxitos de YouTube para este verano con 321 millones y 234 millones de reproducciones cada uno, teniendo en cuenta solo las visitas generadas a través de sus videoclips oficiales.

No obstante, como ocurre también con los temas de Bad Bunny, es tal el volumen de vídeos no oficiales de estas canciones que se suben a la plataforma que, en muchos casos, el número total de visualizaciones puede llegar a duplicar las estadísticas del oficial.

Asimismo, la reguetonera Karol G, apodada coloquialmente como ‘La Bichota’, mantiene su canción “Provenza” en el sexto lugar del ‘top-10’ de YouTube para este verano, que contempla el flujo de reproducciones originado desde el 30 de mayo hasta el 20 de agosto.

El liderazgo de la música hispana también se perpetúa en Spotify, la otra gran plataforma de música en la que otras seis canciones en español llevan dominando su ranking diario las últimas semanas.

Aunque varía el orden de las canciones que lideran la clasificación con respecto a la de YouTube e incluso entran otras nuevas.

La sesión de Bizarrap y Quevedo copa el ‘top’ mundial en las estadísticas ofrecidas este jueves, con “Me Porto Bonito” en cuarto lugar y “Tití Me Preguntó” en el quinto.

Completan esta clasificación “Despechá”, de la española Rosalía, que ocupa el sexto puesto, seguida en séptima posición por “La Bachata”, obra del colombiano Manuel Turizo, y por otro tema de Bad Bunny, “Efecto”, que remata el ranking de Spotify ubicándose en octavo lugar.