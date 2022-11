La NASA está confiada en poder lanzar la misión Artemis I el 14 de noviembre

Miami, (EFE).- La NASA mantiene para el próximo 14 de noviembre el lanzamiento de la misión no tripulada Artemis I desde Cabo Cañaveral (Florida), con la confianza de que la posible formación de una tormenta tropical en el Caribe, que podría moverse hacia el norte, no suponga un obstáculo para este viaje hacia la Luna.

El administrador asociado de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, Jim Free, señaló esto durante una teleconferencia que “van bien” los preparativos de cara al despegue de esta misión con la que la agencia espacial estadounidense busca preparar el futuro envío de astronautas al satélite terrestre.

Free dijo que están atentos a un gran sistema de baja presión que este fin de semana podría dar pie a una tormenta tropical sobre el mar Caribe nororiental, y que eventualmente se movería hacia Florida, no obstante siguen con el plan de extraer este jueves desde un hangar el poderoso cohete SLS con la nave Orion acoplada rumbo a la plataforma de lanzamiento.

Los ingenieros de la NASA iniciarán poco después de la medianoche de hoy el traslado del cohete desde el Edificio de Ensamblaje de Vehículos (VAB), al cual fue llevado poco antes de la llegada del huracán Ian a Florida, hasta la plataforma del Centro Espacial Kennedy, en Florida, desde donde se espera despegue el 14 de este mes.

Ese día, la ventana de lanzamiento de 69 minutos se abrirá a las 12.07 de la madrugada, hora local (05.07 horas GMT), y de no mediar contratiempos la nave Orion hará una viaje sin tripulación de 25 días y medio que concluirá el 9 de diciembre, cuando caiga en el Océano Pacífico.

El ejecutivo destacó que tienen en cartera “tres buenas oportunidades” para enviar la Artemis I al espacio, en alusión a los días 14, 16 y 19 de noviembre que la NASA ha marcado en el calendario, y que como fechas de respaldo maneja un periodo comprendido entre los días 9 y 23 de diciembre.

La NASA ha tenido que atrasar tres veces la partida del cohete SLS con la nave Orion en su cúspide, dos por razones técnicas y otra por causas meteorológicas.

La anterior fecha para el lanzamiento era el 27 de septiembre, pero debió ser atrasada debido a la llegada de Ian a Florida, un huracán que causó 130 muertes y daños multimillonarios en este estado sureño.

El cohete de más de 4.000 millones de dólares tuvo que ser llevado de la plataforma al hangar para protegerlo de posibles daños, una necesaria medida que produjo “decepción” en el equipo de la misión, como reconoció hoy Cliff Lanham, gerente sénior de operaciones de vehículos del Programa de Exploración de Sistemas Terrestres de la NASA.

Lanham destacó que, pasado ese sinsabor, el equipo de ingenieros ha mantenido “un entusiasmo y una eficiencia sobresalientes” para cumplir con los preparativos de cara al despegue del 14 de noviembre.

El objetivo de la primera misión Artemis es poner a prueba las capacidades del SLS y de la nave Orion antes de un viaje tripulado previsto en principio para 2024, al que seguirá un tercero en el que por primera vez desde 1972 astronautas estadounidenses, entre ellos una mujer y una persona de color, pisarán la superficie lunar.

El programa Artemis quiere sentar las bases para una presencia lunar a largo plazo y servir como trampolín para el envío de astronautas a Marte.