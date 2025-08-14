La NBA anuncia los grupos del NBA In-Season Tournament

Miami (EE.UU.), (EFE).- La NBA anunció la composición de los grupos de la tercera edición del NBA In-Season Tournament, denominado Emirates NBA Cup por motivos de patrocinio, y cuya final se disputará el 16 de diciembre en Las Vegas.

El torneo repetirá la fórmula de las dos ediciones anteriores, repartiendo los 15 equipos de cada conferencia en tres grupos distintos:

Grupo A del Este: Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Toronto Raptors y Washington Wizards.

Grupo B del Este: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Detroit Pistons, Orlando Magic y Philadelphia 76ers.

Grupo C del Este: Charlotte Hornets, Chicago Bulls, Miami Heat, Milwaukee Bucks y New York Knicks.

Grupo A del Oeste: Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Sacramento Kings y Utah Jazz.

Grupo B del Oeste: Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies y New Orleans Pelicans.

Grupo C del Oeste: Denver Nuggets, Golden State Warriors, Houston Rockets, Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs.

La fase de grupos se disputará del 31 de octubre al 28 de noviembre. Clasificarán a la siguiente ronda los tres campeones de cada grupo y el mejor segundo clasificado de cada conferencia.

Los cuartos de final se disputarán a partido único el 9 y 10 de diciembre en el estadio de uno de los dos equipos clasificados, mientras que Las Vegas (EE.UU.) será de nuevo la sede de las semifinales y la final el 13 y el 16 de ese mes.

Los Milwaukee Bucks son los vigentes campeones del torneo, tras derrotar en la final de la última edición a los Oklahoma City Thunder.