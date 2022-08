La NFL aprueba compra récord de los Broncos por 4.650 millones de dólares

Redacción Deportes, (EFE).- Los dueños de los equipos de la NFL aprobaron la compra de los Denver Broncos a cargo del grupo Walton-Penner por un monto récord de 4.650 millones de dólares, la venta más cara de un equipo estadounidense en la historia.

“Estamos agradecidos por el apoyo y la confianza de la NFL y los otros 31 equipos en la votación de hoy. No podríamos estar más emocionados de unirnos a los Denver Broncos”, expresó el propietario del grupo Walton-Penner, Rob Walton, en conferencia de prensa.

Esta transacción superó los 2.400 millones de dólares que pagó en el 2020 el empresario Steve Cohen por los New York Mets de la Major League Beisbol (MLB).

Para formalizar la venta de los Denver Broncos se necesitaban 24 votos de los otros 31 equipos que conforman la liga; todas las escuadras votaron a favor.

“Estamos profundamente comprometidos con formar un gran equipo para ganar Super Bowls. Lo que es más importante, nos esforzaremos por hacer de los Denver Broncos el mejor equipo para animar, jugar y trabajar en todos los deportes. ¡Vamos, Broncos!”, arengó Walton.

El pasado 8 de agosto el consorcio Walton-Penner incluyó entre los propietarios de los Denver Broncos al piloto de la escudería Mercedes, siete veces campeón de Fórmula Uno, el británico Lewis Hamilton.

La franquicia de los Denver Broncos fue adquirida en 1984 por Patrick Dennis Bowlen, miembro del Salón de la Fama de la NFL, quien murió en 2019 a la edad de 75 años.

El grupo Pat Bowlen Trust se hizo cargó del equipo desde la muerte de Bowlen; lo puso en venta hace un año luego de que los hijos de Patrick no se pusieran de acuerdo en quién sucedería en el puesto a su padre.

Bajo el liderazgo de Pat Bowlen los Broncos disputaron siete Super Bowls, de los que triunfaron en tres; sumaron 21 temporadas ganadoras y obtuvieron 13 títulos de la División Oeste de la Conferencia Americana.

“Es una responsabilidad y un privilegio ser parte de una franquicia icónica. Tenemos un gran respeto por lo que Pat Bowlen significó para los Broncos y esperamos construir sobre su legado de campeonatos en esta organización”, confió Rob Walton. EFE

