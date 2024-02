La NFL lanza campaña ‘Born To Play’ para penetrar en el gusto de los jóvenes en el mundo

Redacción Deportes, (EFE).- La NFL anunció el lanzamiento de su campaña ‘Born To Play’ (Nacido para jugar), encabezada por leyendas de la liga, que tiene como objetivo incrementar el gusto por el fútbol americano en jóvenes de todo el mundo.

“El impulso en torno a la expansión global del fútbol americano es real y emocionante. Nuestra intención es abrazar y celebrar este movimiento a través de una comunicación poderosa en nuestro escenario más grande con atención en el crecimiento del fútbol americano y del Flag Football”, afirmó el director de mercado de la NFL, Tim Ellis.

La liga utilizó como punta de lanza para ‘Born To Play’ un comercial transmitido en el Super Bowl LVIII del pasado domingo, en el que Kansas City Chiefs se impuso en tiempo extra 25-22 a San Francisco 49ers.

En el anuncio de dos minutos de duración se observa a un pequeño ghanés que metido en su cama observa el Super Bowl a través de una tableta; su padre le pide que apague y duerma porque irá al colegio al día siguiente.

Al chico obedece y antes de dormir se despide de la imagen de Saquon Barkley, corredor estelar de Giants, que está en un cartel pegado en la pared, junto a otras figuras como Patrick Mahomes, Christian McCaffrey, Justin Herbert, Joe Burrow, entre otros.

Al despertar el chico sale a toda prisa de su habitación y se interna en las calles de Acra, capital de Ghana, con un balón de fútbol americano en las manos.

Al llegar a un mercado es perseguido por el apoyador estrella de los 49ers, Fred Warner; lanza un pase que atrapa Justin Jefferson, receptor de Vikings, la aventura sigue con otras figuras hasta que se interna en un campo de detección de talentos de la NFL en esa ciudad, en el que lo invitan a entrenar.

“Ésta es una historia inspiradora y afectuosa sobre un niño de Ghana que fantasea y sueña con jugar al fútbol americano y celebra el hecho de que cualquier persona, de cualquier procedencia, puede convertir ese sueño en realidad”, aseguró Tim Ellis.

La historia esta inspirada en un discurso de motivación que pronunció el dos veces campeón de Super Bowl, el británico-nigeriano Osi Umenyiora, exjugador de Giants, ante los aspirantes a llegar a la NFL en un campamento organizado en el África.

“La NFL está cambiando vidas y el camino para practicar este deporte ahora es verdaderamente global. Esta campaña muestra a los jóvenes de todo el mundo que no importa dónde naciste, sino que naciste para jugar”, subrayó Umenyiora.