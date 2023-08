La NFLPA rescinde contrato con Panini y otorga licencia a Fanatics Collectibles

Redacción Deportes, (EFE).- La Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA) informó que rescindió su contrato con el Grupo Panini, empresa italiana de cromos coleccionables, y anunció que Fanatics Collectibles adquirió el derecho exclusivo para comercializar los cromos de su marca.

“NFLPA NFL Players Inc. ha rescindido su acuerdo de tarjetas coleccionables con Panini con vigencia inmediata. Fanatics tiene el derecho exclusivo de fabricar tarjetas coleccionables con la marca NFLPA”, fue el comunicado que emitió la Asociación de Jugadores de la liga.

La respuesta de Panini subrayó la falta de motivos de la NFLPA para tomar esta decisión toda vez que desde que esta empresa empezó la distribución de cromos con la imagen de los jugadores de la NFL, las ventas se han incrementado de manera considerable.

“Creemos que esta fue una acción totalmente injustificada e impropia a la luz de las ventas sin precedentes de Panini de cromos de la NFL. Panini ha hecho crecer la categoría de cromos deportivos en más de un 1.000 por ciento desde 2009, en beneficio de todos los interesados”, fue el comunicado que emitió la empresa europea fundada en 1961.

A principios de agosto, el Grupo Panini presentó una demanda antimonopolio contra Fanatics Collectibles por sus acuerdos de licencia para intercambiar cromos con atletas y ligas profesionales.

Cinco días después, Fanatics contrademandó a la empresa europea por competencia desleal e interferencia ilícita en las relaciones comerciales e incumplimiento de la obligación de negociar de buena fe.

“La demanda no solo está plagada de inexactitudes fácticas, sino que las propias prácticas de concesión de licencias y la experiencia de Panini como titular de larga data que preside múltiples licencias exclusivas superpuestas con asociaciones y ligas de jugadores desmienten cualquier acusación de que es ahora una víctima antimonopolio”, alegaron los abogados de Fantastics Collectibles.

Según la NFLPA, esta determinación no afectará los contratos que tengan los jugadores con Panini.

“Esta decisión no tiene ningún impacto en los acuerdos contractuales de ningún Jugador individual con Panini”, puntualizó el comunicado emitido por la Asociación de Jugadores de la NFL.

Situación con la que coincidió la empresa italiana.

“Panini tiene licencias con la NFL y más de 360 jugadores individuales. Panini cumplirá con todas sus obligaciones contractuales”.