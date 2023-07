La nueva generación de mexicanos ha llevado su música a nuevos niveles en EEUU y el mundo

Nueva York, (EFE).- La música latina está pasando por un gran momento de protagonismo y ha visto en los últimos dos años la “explosión” de la música mexicana, que continúa su paso arrollador liderando las listas de éxitos de la mano de una generación de jóvenes nacidos en EE.UU e influidos por la música urbana.

Era la música que oían sus abuelos y padres y muchos de estos chicos, que no hablan español aunque cantan en este idioma, han llevado la música mexicana a otro nivel, según se puso hoy de relieve en un foro de la Conferencia de Música Latina Alternativa que comenzó hoy en Nueva York.

“Nos ha tocado vivir el momento más fascinante de la música latina. Nunca había tenido este protagonismo”, aseguró Alex Gallardo, presidente Sony Music US Latin durante el foro, quien recordó que las discográficas no prestaban la atención debida a los artistas latinos.

“De repente empieza a cambiar la cosa, es algo fascinante y tenemos que estar muy orgullosos y seguir trabajando para que eso siga así”, y utilizar todos los medios para promocionarla, dijo el español Gallardo.

Indicó además que este protagonismo es una presión positiva también para los artistas y afirmó que el reguetón “abrió la puerta de llevar la música (latina) a lo más alto”.

UN TALENTO “IGUAL O MEJOR QUE EL MUNDO ANGLO”

“Como industria latina vamos a conquistar el mundo, tenemos los géneros más emocionantes, un talento igual o mejor que el mundo anglo. Sabemos hacerlo y creo que podemos mirar a la cara cualquier industria musical del mundo” aseguró Gallardo.

Roberto Andrade, ejecutivo de Warner Music destacó por su parte que “es un momento emocionante para la música latina” y de felicitar a quienes trabajaron duro para que llegara “a territorios que antes eran impensables”.

El “boom” de la música mexicana es parte de ese protagonismo. Andrade destacó que hubo muchas “olas muy importantes” para la música mexicana “pero no como la de ahora”.

El “nuevo pop mexicano” se está oyendo por segundas y terceras generaciones. “Fue algo muy cultural” de chicos nacidos en muchos casos en este país, en particular en la costa oeste de EE.UU y en México donde jóvenes están escuchando esa instrumentación cantada por otros chicos que han tenido una influencia urbana muy grande, señaló.

“Es un fenómeno apasionante”, afirmó Andrade que recordó que Warner tiene una división de música mexicana en Los Ángeles y México.

Mickey Sánchez, representante de la discográfica Rancho Humilde, dedicada a artistas mexicanos, señaló que en la compañía están “super felices” de lo que está ocurriendo con la nueva generación de méxico-americanos e indicó que seguirán trabajando en sociedad con otras compañías, como Sony y Warner, para continuar el desarrollo de la carrera de sus artistas.

“YA NO SOMOS LOS DE LA LETRA CHIQUITA”

“Ahora sí nos invitan a los festivales del mundo, ya no somos mas los de la letra chiquita. Esto es algo que nunca había pasado, muy bonito. No estamos ya en los clubes de mala muerte”, afirmó.

Gallardo agregó por su parte que tres generaciones antes los inmigrantes mexicanos ocultaban sus raíces por la vergüenza de hablar en español en este país, no estaba bien visto.

“Me parece muy bonito, muy emocionante que la generación nueva recupere esas raíces de sus padres emigrantes y la saquen con mucho orgullo”, afirmó.

La conferencia de música alternativa se extenderá del 11 al 15 de julio en nueva York, donde se realiza cada año, convocando artistas emergentes y famosos e incluye mañana la participación de Juanes en un foro y su presentación en un concierto en el Parque Central.