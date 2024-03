La nueva temporada de ‘LOL’ México renueva su humor de la mano de Eugenio Derbez

Ciudad de México, (EFE).- La octava temporada de la serie de Prime Video ‘LOL: Last One Laughing’, que se estrena este viernes conducida por el reconocido cómico Eugenio Derbez, presenta en su octava edición un humor diferente, además de caras jóvenes, dijo el comediante a EFE.

“Siempre buscamos sorprender a la gente con algo diferente. En esta ocasión queríamos hacer una temporada un poco distinta (…), queríamos hacerlo más familiar y empezamos por quitar todos los dildos”, explicó Derbez.

Detalló que estos aparatos “no dan risa” y que los concursantes abusaban de su uso para hacer chistes en temporadas pasadas, por lo que decidieron suprimirlos y buscar el humor en otros lugares.

Los participantes de esta temporada son Mario Aguilar, Isaac Salame, María Chacón, Alex Flores ‘FloperAlex’, Juan Bertheau ‘Berth-Oh’, El Macaco (José Luis Guarneros), Grecia Castillo, Ricardo Polanco, Lapizito y Chingu Amiga.

“Tenemos gente que no son todos comediantes, son ‘influencers’ algunos. A ver como se comportan. La gente que presumía de que no se iban a reír, vamos a ver si es cierto”, retó el presentador.

En esta temporada contarán además con Carlos Alberto Pérez Ibarra, ​ conocido como ‘El Capi’ Pérez, quien ha sido el mejor jugador de ‘LOL’ y que entrará “en caso de que las cosas se pongan difíciles”.

Derbez quiso destacar lo complicado que es hacer cada temporada de ‘LOL’, puesto que con cada grupo las dinámicas son nuevas y hay mucho de improvisación.

“No sabes lo difícil que es ‘LOL’, es un formato totalmente improvisado. Como es en vivo de repente tenemos problemas que resolver todo el tiempo. Es una aventura hacer ‘LOL’, es cansadísimo a nivel estrés”, estableció.

Actualmente, el programa es uno de los más exitosos de Prime Video y el comediante considera que la clave del éxito es que es “totalmente diferente” a lo que suele verse en televisión, pues es una especie de experimento, así como un programa de comedia.

“No sabes qué vas a ver: de repente puede salir alguien totalmente desnudo, de repente puede salir un payaso haciendo un ‘sketch’ muy infantil. Hay humor para todo el mundo, vas a ver ‘influencers’, ‘youtubers’, comediantes muy conocidos, etcétera. Hay de todo y eso hace que te puedas reír con las diferentes tipos de humor”, terminó.