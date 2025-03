La nueva versión de “La guerra de los Rose” llegará a los cines a finales de agosto

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- La nueva versión de la comedia de humor negro “La guerra de los Rose” (War Of The Roses), protagonizada por Benedict Cumberbatch y Olivia Colman, se estrenará a finales del próximo mes de agosto, informó The Hollywood Reporter (THR).

La película, centrada en el complicado divorcio de un matrimonio, ha sido dirigida por Jay Roach y cuenta en su reparto también con Andy Samberg, Allison Janney y Ncuti Gatwa.

Roach dirige el film a partir de un texto de Tony McNamara, guionista de películas como “Poor Things” y “The Favourite”, donde ya trabajó con la británica Olivia Colman, ganadora de un Oscar a la mejor actriz.

La nueva versión de este drama está basada en la novela publicada en 1981 por Warren Adler.

Esta novela de Adler ya fue adaptada en 1989 como una comedia negra dirigida por Danny DeVito y protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner, recuerda la revista especializada.

El film narra la vida de la aparente pareja ideal, Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch): carreras exitosas, un matrimonio amoroso, hijos maravillosos.

Pero bajo la fachada de su supuesta vida idílica, se avecina una tormenta: mientras la carrera de Theo se desploma, las ambiciones de Ivy se disparan, se enciende un polvorín de feroz competencia y resentimiento oculto, señala THR.